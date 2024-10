WTA Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti annichilisce Elina Avanesyan ed approda agli ottavi

Ottime notizie in chiave azzurra giungono dal tabellone principale di singolare femminile dei Guangzhou Open 2024 di tennis: l’unica tennista italiana presente nel main draw, Lucia Bronzetti, domina all’esordio contro la testa di serie numero 4, l’armena Elina Avanesyan, sconfitta per 6-1 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco.

La tennista italiana, che senza un piccolo passaggio a vuoto avrebbe potuto vincere quest’oggi in maniera ancor più rapida e netta nel punteggio, domani nel match degli ottavi di finale del torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor della città cinese, se la vedrà con la romena Jaqueline Cristian.

Nel primo set l’armena parte meglio e vince i primi 7 punti giocati, ma Bronzetti annulla tre palle break consecutive nel secondo game dallo 0-40 e poi vola nel resto della frazione. L’azzurra, infatti, sia nel terzo che nel quinto gioco si porta sul 15-40 in risposta, ed in entrambi i casi la seconda occasione è quella buona per centrare il break. La serie consecutiva di game vinti da Bronzetti non si spezza e nel settimo gioco, al primo set point, arriva il terzo break di fila, che le consegna il parziale sul 6-1 in appena 27 minuti.

Nella seconda partita si procede a strappi: la prima ad allungare è ancora l’italiana, che nel quarto game opera il break a zero e scappa sul 3-1. A quel punto arriva la reazione di Avanesyan che, spalle al muro, per due volte toglie la battuta all’azzurra, ribaltando la situazione e portandosi sul 4-3 col servizio a disposizione. Bronzetti, però, è brava a non disunirsi ed a riequilibrare immediatamente la situazione con il controbreak a quindici. Nel decimo gioco, infine, l’italiana si porta sullo 0-40 in risposta ed al secondo match point vola agli ottavi col 6-4 in 50 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurra, che fa la differenza soprattutto nella resa con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 60% dei punti contro il deficitario 27% dell’armena. Bronzetti è abile a cancellare 7 delle 9 palle break concesse in 4 diversi game, mentre sfrutta 6 delle 13 opportunità avute a disposizione in 7 giochi differenti. Nel complesso l’italiana vince 66 punti contro i 48 di Avanesyan.