WEC, verso il Bahrain guardando già al 2025

Il FIA World Endurance Championship si appresta tra meno di un due settimane a disputare la propria finale in Bahrain con una sfida indetta sulla distanza delle otto ore. Porsche, Toyota e Ferrari si contendono il tiolo piloti e quello costruttori dopo sette impegnativi round tra Qatar, Europa, USA ed Asia.

Gli organizzatori ed i team guardano però al futuro con la conferma da parte del Consiglio Mondiale della FIA dell’estensione al 2029 delle attuali regole per le Hypercar. La decisione, già delineata a Le Mans, è stata confermata alla Federazione Internazionale che tra pochi mesi accoglierà nella propria serie anche Aston Martin in attesa dell’ipotetico arrivo di Genesis (Hyundai) con una propria vettura.

FIA ha ufficializzato anche che nel 2025 saranno due le auto a registrare punti per il Mondiale costruttori e non una come accade oggi. La decisione è stata presa in quanto nella prossima annata ogni marchio dovrà allineare almeno due prototipi nella classe regina del FIA WEC, una norma che attualmente non è presente.

Nel frattempo le squadre stanno iniziando a delineare i programmi sportivi per il 2025. Ferrari, in occasione delle Finali Mondiali di settimana scorsa in quel di Imola, ha confermato tramite il proprio responsabile Antonello Coletta che non vi saranno dei nuovi nomi per quanto riguarda le auto ufficiali. Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina, vincitori a Le Mans nel 2024 con la Rossa n. 50, resteranno al proprio posto, mentre con la gemella n. 51 ritroveremo Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi /James Calado, al top nella 24h più importante al mondo nel 2023.

Incerto, invece, l’equipaggio della Ferrari n. 83 privata di AF Corse con Robert Shwartzman pronto a delle nuove sfide lontane dal Mondiale Endurance. L’ex pilota F1 Robert Kubica ed il cinese Yifei Ye sembrano destinati a restare insieme ad un terzo protagonista che al momento non sembra essere Arthur Leclerc. Quest’ultimo, fratello di Charles, è un volto del vivaio Ferrari dopo le esperienze avute in FIA F2, il monegasco sta correndo nel 2024 in GT nel Campionato Italiano GT Endurance (Scuderia Baldini) e parallelamente con i prototipi nell’European Le Mans Series (Panis Racing in LMP2). Il 24enne guiderà in ogni caso la Ferrari 499P entro la fine della stagione in occasione dei rookie test che si terranno dopo la conclusione del Mondiale nella giornata di domenica 3 novembre.

Cambi in vista anche in casa Porsche Penske Motorsport con l’uscita di scena di Fred Mako ed André Lotterer. Michael Christensen resterà al volante dell’auto n. 5 con il promosso francese Julien Andluaer, mentre a bordo della 963 ufficiale n. 6 ritroveremo Laurens Vanthoor/Kevin Estre. La coppia che si sta contendendo con il già citato Lotterer il Mondiale piloti 2024 dividerà il volante nelle competizioni di durata con il transalpino Mathieu Jaminet, mentre l’australiano vincitore dell’ultima Rolex 24 at Daytona Matt Campbell sarà a disposizione sulla vettura n. 5.

Restano da definire gli equipaggi della debuttante Aston Martin, mentre c’è attesa di una conferma da parte di Lamborghini. Non vi sono informazioni in merito ad un nuovo impegno nel FIA WEC, attualmente la conferma è stata data solamente per le cinque prove endurance presenti nel calendario dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Restano, infine, i dubbi sulla presenza nel 2025 all’interno del Mondiale di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, come detto nelle scorse settimane, sceglierà al termine della stagione cosa farà il prossimo anno, nel frattempo si prepara per il debutto con il prototipi di BMW in occasione dei già citati rookie test.