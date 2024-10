Dove correrà Valentino Rossi nel 2025? Programma ridotto per il ‘Dottore’?

Si avvicina la conclusione della stagione agonistica ed ad oggi non conosciamo ancora il programma 2025 di Valentino Rossi. L’ex centauro è diventato in pochissimo tempo un protagonista fisso del panorama delle ruote coperte con un ricco impegno sportivo nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e nel FIA World Endurance Championship con BMW Motorsport e WRT.

Il ‘Dottore’ ha ancora due competizioni da affrontare prima della conclusione dell’anno: la 1000km di Jeddah valida come finale del GTWC Europe Endurance Cup e la 8h Bahrain che completerà il Mondiale 2024. Nel deserto di Manama l’ex n. 46 del Motomondiale parteciperà nuovamente anche ai rookie test del FIA WEC, questa volta a bordo dell’Hypercar di BMW a dodici mesi dalla giornata effettuata con l’Oreca 07 Gibson LMP2 del team WRT.

Come confermato in un’intervista esclusiva a Motorsport.com e precedentemente nel podcast dell’amico Andrea Migno, Valentino Rossi non ha chiaro in quale categoria gareggerà nel 2025. Il piano dell’ex centauro è in ogni caso quello di ridurre gli impegni in pista, molteplici quest’anno per un totale di oltre 12 appuntamenti tra GTWC Europe Endurance Cup e FIA WEC (test esclusi).

Il GTWC Europe, campionato di primo profilo che ha accolto Valentino Rossi sin dal debutto nel 2022, è destinato a rimanere nei piani della leggenda del Motomondiale, una serie più che mai intensa che nella propria versione Endurance (più prestigiosa ed affascinante rispetto alla Sprint Cup vista la presenza della 24h Spa) presenta di fatto solamente 5 gare. Indubbiamente più impegnativo, invece, il Mondiale con otto corse in giro per il mondo di cui solamente tre in Europa: la 6h Imola, la 6h di Spa-Francorchamps ed ovviamente la mitica 24h Le Mans.

Valentino Rossi ha la facoltà di scegliere entrambi i campionati, uno singolo oppure una combinazione parziale dei due con ad esempio la disputa del Mondiale e la 24h di Spa oppure la presenza fissa nel GTWC Europe Endurance Cup oltre all’impegno nella 24h Le Mans. Attualmente l’unica competizione sicura per il 2025 è la 12h di Bathurst, impegnativa sfida in Australia che nuovamente varrà per l’Intercontinental GT Challenge.

Stiamo parlando ovviamente di un programma in GT (LMGT3 per il WEC). Il test in Hypercar di novembre sarà una prova importante per Valentino Rossi, ma ad oggi è difficile capire se vi sarà un seguito ai giri che verranno effettuati in Medio Oriente tra un mese esatto.

Solido, in ogni caso, il 2024 del nostro connazionale con gli ottimi risultati nel GTWC Europe Endurance Cup, la vittoria nella race-1 di Misano del GTWC Europe Sprint Cup ed i podi ottenuti nel FIA WEC nella 6h di Imola e nella recente 6h del Fuji (Giappone).