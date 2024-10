Vuelta a España 2025, si parte dal Piemonte: il probabile percorso

Nella giornata di ieri ha trovato conferma l’indiscrezione che si portava avanti da un po’ di tempo; dopo il Tour de France di questa stagione, anche la Vuelta a España 2025 partirà dall’Italia. Precisamente dal Piemonte, che accoglierà dunque la grande partenza dellla corsa spagnola.

La Regione ha stanziato sette milioni di euro per ospitare la gara iberica, che partirà il prossimo 23 agosto 2025. Secondo indiscrezioni, riportate da TorinoCronaca, la prima frazione vedrà il gruppo partire dalla Reggia di Venaria Reale, la stessa partenza del Giro di quest’anno, concludendosi in volata a Novara.

Seconda frazione mossa, da Cherasco ad Alba, mentre la terza frazione dovrebbe essere teatro del primo arrivo in salita, nei dintorni di Ceres, permettendo così il primo scossone in classifica generale. Il quarto giorno invece, da Bussoleno si andrà verso la Francia, con la corsa che si dirigerà così in direzione della Spagna.

Nelle prossime settimane dovrebbero esserci più informazioni per quanto riguarda il percorso della Vuelta a España 2025, ma ciò che conta è che il Piemonte sarà nuovamente protagonista delle due ruote dopo quanto visto nell’ultimo anno con Giro d’Italia e Tour de France.