Volley, Taranto torna al successo nella sfida salvezza con Grottazzolina: 3-1 dopo due ore di battaglia nell’anticipo di Superlega!

La Gioiella Prisma Taranto vince 3-1 la battaglia contro la Yuasa Grottazzolina e mette in cascina 3 punti importanti in chiave salvezza, ponendo fine alla serie negativa che durava da tre turni. Dove c’è Grottazzolina c’è battaglia ma manca ancora una volta qualcosa alla squadra marchigiana per conquistare la prima vittoria della storia in Superlega. La formazione ospite gioca alla pari per oltre due ore sul campo di Taranto ma la squadra di casa è più concreta nei momenti decisivi del match, finale convulso compreso, e conquista un successo fondamentale e meritato.

Pronti, via e Taranto fa leva sulla partenza a razzo di Gironi e Lanza e non lascia scampo da subito ad una spenta Yuasa Grottazzolina. La squadra di casa pigia da subito sull’acceleratore e, in un baleno, si trova nettamente avanti. I pugliesi si portano sul 16-9 e poi sul 20-10, aprendosi la strada per la facile vittoria con il punteggio di 25-14.

In avvio di secondo set cambia completamente lo scenario con Grottazzolina che reagisce e mette da subito in difficoltà la squadra di casa. I marchigiani volano sull’11-6 ma poi si bloccano e si fanno avvicinare dalla Prisma Gioiella fino al 12-10. Un muro e un ace di Demyanenko ridanno linfa ai marchigiani che si riportano sul 17-13. Taranto non molla, si riporta sotto sul 21-20 con l’ace di Gironi ma Grottazzolina riesce a mantenere un break di vantaggio e ci pensa Schalk a chiudere il set a favore dei marchigiani con il punteggio di 25-23.

Equilibrio in avvio di terzo set con Taranto che guadagna un piccolo vantaggio sul 10-7, poi viene avvicinata sul 12-11 ma riparte di slancio con Gironi al servizio e grazie al muro e si porta sul 16-12. E’ lo strappo decisivo perché Grottazzolina non riesce più a tornare sotto e Taranto dilaga nel finale chiudendo a proprio favore con il punteggio di 25-17.

E’ equilibrio assoluto nel quarto parziale. Grottazzolina parte meglio (5-2) e resta avanti fino al 13-12, poi le due squadre danno vita ad una seconda parte di set sul filo, con attacchi e muri che non lasciano un attimo di respiro al pubblico pugliese. Soluzione ai vantaggi inevitabile: set e match point da una parte e dall’altra ma alla fine ci pensa Gironi con un attacco da zona 2 a regalare il successo prezioso a Taranto: 29-27.

Fabrizio Gironi top scorer e migliore in campo in casa Taranto con 25 punti all’attivo, 18 i punti di Hofer, 13 di Lanza. per Grottazzolina 16 i punti di Tatarov, 16 punti per Demyanenko e Antonov.