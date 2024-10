Volley, Perugia vince il big match con Trento: in testa alla Superlega con Piacenza. Verona espugna Milano

Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la quinta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha vinto il big match contro Trento per 3-1: i Campioni d’Italia hanno espugnato la tana dei Campionati d’Europa, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set e rendendosi protagonisti di una splendida risalite da 13-17 nella quarta frazione. Quinto sigillo stagionale per i Block Devils, che confermano la propria imbattibilità e si issano in testa alla classifica generale alla pari con Piacenza e con due lunghezze di margine su Trento.

Prova straripante da parte del martello Oleh Plotnytskyi (28 punti) e dell’opposto Wassim Ben Tara (21) sotto la regia di Francesco Zoppellari, che ha sostituito ancora una volta Simone Giannelli (non al meglio della condizione), da annotare anche i 15 sigilli dell’altro martello Yuki Ishikawa. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Alessandro Michieletto (18 punti), Gabi Garcia (16) e Daniele Lavia (12).

Piacenza ha vinto un’autentica battaglia sul campo di Padova, imponendosi al tie-break dopo aver annullato sei match-point nel quarto set. I biancorossi hanno così infilato il quinto successo consecutivo e si confermano in testa al campionato grazie alla splendida prestazione fornita da Alessandro Bovolenta (17 punti), ben spalleggiato da Stephen Maar (17) e Ramazan Efe Mandiraci (17), mentre ai veneti non sono bastati Luca Porro (22) e Veljko Masulovic (19).

Verona ha sconfitto Milano per 3-1 con una brillante rimonta in trasferta, annullando anche palle tre set-point che, se realizzati dai meneghini, avrebbero trascinato la contesa al tie-break. Gli scaligeri infilano il quarto successo di fila e ora si trovano a due lunghezze dalla vetta della classifica grazie allo show di Noumory Keita (31 punti) affiancato da Donovan Dzavoronok (15), mentre ai padroni di casa non sono bastati Ferre Reggers (18), Yacine Louati (15) e Matey Kaziyski (13).

Civitanova ha rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata contro Verona e ha firmato il terzo successo stagionale, regolando Cisterna per 3-0 di fronte al proprio pubblico. La Lube è stata guidata da Adis Lagumdzija (13 punti) ed Eric Loeppky (14), 8 marcature per il centrale Marko Podrascanin e 2 per lo schiacciatore Mattia Bottolo. Tra le fila dei laziali si annotano i sei punti a testa di Jordi Ramon, Theo Faure ed Efe Bayram. Modena ha invece avuto la meglio su Monza per 3-0, regalando una gioia al PalaPanini dopo aver raccolto tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Sir Susa Vim Perugia 1-3 (25-19; 22-25; 24-26; 19-25)

Cucine Lube Civitanova vs Cisterna Volley 3-0 (25-14; 25-19; 25-19)

Allianz Milano vs Rana Verona 1-3 (25-17; 24-26; 22-25; 28-30)

Valsa Group Modena vs Mint Vero Volley Monza 3-0 (25-17; 25-21; 25-16)

Sonepar Padova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (25-22; 22-25; 25-23; 28-30; 11-15)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 14 punti, Piacenza 14, Trento 12, Verona 11, Civitanova 9, Padova 7, Taranto 6, Milano 6, Modena 6, Monza 2, Grottazzolina 2, Cisterna 1.