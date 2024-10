Volley, Perugia risponde a Trento: Ben Tara e Plotnytskyi decisivi. Milano vince il derby con Monza

Questa sera si sono disputate tre partite valide per la quarta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha risposto alle vittorie ottenute da Piacenza e Trento, sconfiggendo Cisterna per 3-1 di fronte al proprio pubblico. I Campioni d’Italia sono riusciti a rimontare dopo aver lasciato per strada il primo set, non lasciando poi scampo ai laziali e infilando così la quarta affermazione consecutiva.

I Block Devils si sono portati a una lunghezza di distacco dalle due battistrada grazie alla verve degli attaccanti Wassim Ben Tara (21 punti), Oleh Plotnytskyi (20 punti, 6 ace) e Kamil Semeniuk (15) sotto la regia di Francesco Zoppellari, che ha preso il posto di Simone Giannelli (frenato da un problema fisico dell’ultima ora). Tra le fila di Cisterna, che rimane in fondo alla classifica generale con un solo punto, il migliore è stato Theo Faure (15).

Padova ha avuto la meglio sul campo della neopromossa Grottazzolina al tie-break, dopo essere stata sotto per 0-1 e davanti per 2-1. Veljko Masulovic (26 punti), Marko Sedlacek (18) e Luca Porro (17) hanno fatto la differenza contro Oleg Antonov (18), Danny Demyanenko (16) e Georgi Tatarov (18), piazzando così il secondo successo di fila e issandosi al quinto posto in classifica generale.

Milano ha vinto il sempre rovente derby lombardo contro Monza, risultando più cinica nel terzo e nel quarto set dopo un botta e risposta ai vantaggi che ha animato le prime due frazioni. Ferre Reggers (29 punti), Yacine Louati (18) e Matey Kaziyski (12) hanno rumoreggiato contro Arthur Szwarc (23 punti) ed Erik Rohrs (13), Ivan Zaytsev ha debuttato mettendo a segno 7 punti come Gabriele Di Martino. Secondo successo stagionale per Milano, mentre Monza incappa nel terzo ko di fila.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY

Sir Susa Vim Perugia vs Cisterna Volley 3-1 (19-25; 25-15; 25-16; 25-18)

Mint Vero Volley Monza vs Allianz Milano 1-3 (29-31; 26-24; 22-25; 22-25)

Yuasa Battery Grottazzolina vs Sonepar Padova 2-3 (28-26; 20-25; 28-30; 25-20; 16-18)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Piacenza 12 punti, Trento 12, Perugia 11, Verona 8, Padova 6, Civitanova 6, Milano 6, Modena 3, Taranto 3, Monza 2, Grottazzolina 2, Cisterna 1.