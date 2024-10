Volley, Milano e Scandicci conoscono l’ultima avversaria di Champions League. Conegliano attende

Si stanno disputando i preliminari della Champions League 2024-2025 di volley femminile: in palio gli ultimi cinque posti per la fase a gironi della massima competizione europea, le squadre italiane sono particolarmente attente all’esito di questi incontri perché dalle sfide in programma usciranno le ultime avversarie nei raggruppamenti.

Milano sapeva già da tempo di dover fronteggiare le quotatissime turche del VakifBank Istanbul e le modeste slovene del Calcit Kamnik, nella serata di ieri è emersa anche l’ultima rivale della Pool C: saranno le poco temibili portoghesi del Porto, che hanno eliminato le spagnole del Gran Canaria con un doppio successo (3-0 nell’andata in casa e 3-2 nel ritorno in terra iberica).

Scandicci aveva già conosciuto due avversarie nella Pool D, ovvero le ostiche polacche del Bostik Bielsko-Biala e le sempre rognose tedesche dell’Allianz MTV Stoccarda. Ora la formazione toscana ha saputo anche l’identità dell’ultima contendente: saranno le poco blasonate rumene del C.S.O. Voluntari 2005, che hanno travolge le macedoni del Rabotnicki Skopje con un doppio 3-0.

Conegliano dovrà invece attendere la serata odierna, quando si disputerà il match di ritorno tra le croate del Mladost Zagabria e le bosniache del ZOK Gacko RD Swisslion (le croate si sono imposte per 3-1 nella sfida d’andata). Non sarà un ostacolo impegnativo per le Campionesse d’Europa, che partiranno con tutti i favori del pronostico nella Pool A completata dalle polacche del Developres Resovia e dalle bulgare del Maritza Plovdiv.