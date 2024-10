Volley, Michieletto trascina Trento alla vittoria in Superlega. Perugia si salva al tie-break, Milano stende Civitanova

Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la seconda giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha regolato Taranto dominando i primi due parziali e imponendosi ai vantaggi nella terza frazione, vincendo per 3-0 sotto i colpi di Alessandro Michieletto (17 punti, 3 muri), Flavio Gualberto (11, 3 muri) e Gabi Garcia (12), 9 punti per Daniele Lavia. Ai pugliesi non sono bastati i dodici punti a testa di Andrea Santangelo e Brodie Hofer.

Perugia l’ha spuntata al tie-break sul campo di Padova, dopo essersi trovata sotto per 1-2 e sul 24-24 nel quarto set. A trascinare i Campioni d’Italia sono stati Yuki Ishikawa (16 punti), Kamil Semeniuk (14) e Agustin Loser (14) sotto la regia di Simone Giannelli (8 punti), bravi ad avere uno scatto migliore rispetto a Veljko Masulovic (22 punti), Marko Sedlacek (13) e Luca Porro (12). Perugia si trova ora a un punto di distacco dalle capoliste Trento e Piacenza, che svettano a punteggio pieno.

Milano ha firmato il grande colpaccio di giornata surclassando Civitanova con un pesante 3-0 e rialzandosi così dallo scivolone della scorsa settimana. Meneghini su di giri di fronte al proprio pubblico grazie soprattutto a Ferre Reggers (18 punti) e Matey Kaziyski (12), mentre tra le fila della Lube i migliori sono stati Mattia Bottolo (11) e Giovanni Maria Gargiulo (9).

Modena ha regolato la neopromossa Grottazzolina per 3-0, Luciano De Cecco è riuscito a mandare in doppia cifra quattro compagni di squadra: Paul Buchegger (17), Josè Miguel Gutierrez (13), Tommaso Rinaldi (13) e Giovanni Sanguinetti (10). L’altra partita di giornata tra Verona e Cisterna si è decisa al tie-break: gli scaligeri hanno fatto in casa con lo show di Keita Noumory (28 punti) affiancato da Mads Jensen (15) e Donovan Dzavoronok (13), tra le fila dei laziali vanno annotati i 23 punti a testa di Jordi Ramon e Theo Faure.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-13; 25-18; 26-24)

Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-20; 25-18; 25-22)

Rana Verona vs Cisterna Volley 3-2 (20-25; 25-18; 21-25; 25-14; 15-13)

Valsa Group Modena vs Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-16; 26-24; 25-14)

Sonepar Padova vs Sir Susa Vim Perugia 2-3 (23-25; 25-23; 25-21; 24-26; 10-15)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Piacenza 6 punti, Trento 6, Perugia 5, Modena 3, Taranto 3, Milano 3, Civitanova 3, Monza 2, Verona 2, Cisterna 1, Padova 1, Grottazzolina 1.