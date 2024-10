Volley, i migliori italiani della 4. giornata di Superlega. Michieletto sempre sugli scudi! Zoppellari non fa rimpiangere Giannelli

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 4ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO. Che avvio di campionato per lo schiacciatore della Nazionale che recita il ruolo di protagonista anche contro Modena e spinge sempre più su Trento. Prestazione d la 16 punti con percentuali da urlo: 64% in ricezione, 52% in attacco, un ace e un muro.

TOMMASO RINALDI. Modena non decolla ma lui sì. Partita da incorniciare, risultato finale a parte. 25 punti, 48% in ricezione dove è ricercatissimo dai battitori avversari, 61% in attacco, un ace e 2 muri. Ritrovato ad altissimi livelli.

FRANCESCO ZOPPELLARI: Non è mai facile prendere il posto in regia di Simone Giannelli. Farlo in casa, contro un avversario ostico come Cisterna in una partita delicata, era ancora più complicato ma Francesco Zoppellari ha dimostrato classe e sangue freddo, si è messo sulle spalle Perugia, ha esaltato le qualità di Plotnytskyi e ha pure contribuito con 6 punti al successo degli umbri.

YURI ROMANÓ. C’è tanto dell’opposto azzurro nel primo posto di Piacenza. Contro Taranto vince il duello a distanza con l’ex compagno Gironi con una prestazione da 51% in attacco che frutta 19 punti fra cui anche un ace.

PAOLO PORRO. Poco appariscente ma efficace e freddo nei momenti decisivi del derby contro Monza. Il giovane alzatore sbaglia pochissime scelte e innesca i suoi attaccanti, in particolare lo scatenato Reggers, con grande acume tattico.

MATTIA BOTTOLO. Nella seconda sconfitta esterna di Civitanova un motivo per sorridere c’è ed è la continuità raggiunta dallo schiacciatore azzurro che prova in tutti i modi ad invertire la tendenza chiudendo con 18 punti, il 52% in attacco e il 48% in ricezione con 2 ace e 1 muro.