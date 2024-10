Volley, i migliori italiani della 3. giornata di Superlega. Michieletto e Bottolo: in alto le bande azzurre!

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 3ª GIORNATA DI SUPERLEGA

MATTIA BOTTOLO. Il finalizzatore è sicuramente Lagumdzija, implacabile in attacco da ex contro Monza, ma il lavoro “sporco” se lo sobbarca l’azzurro che chiude con 9 punti all’attivo, frutto di un buon 50% in attacco ma il dato che salta all’occhio è il 60% in ricezione. Un punto arriva anche grazie al muro.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Numeri stratosferici per lo schiacciatore azzurro che spinge in alto Trento contro Milano. Qualche black out c’è stato ma alla fine chiude con 23 punti, top scorer del match, il 40% in ricezione e il 45% in attacco, 3 muri e e ace.

ROBERTO RUSSO: Sul pezzo a Modena con una prova di alto spessore che frutta a Perugia la terza vittoria. Chiude con 11 punti, il 64% in attacco, due ace e due muri a suggellare una partita da ricordare.

DANIELE MAZZONE: Prova di qualità per l’ex azzurro che mette in difficoltà la capolista Piacenza chiudendo la sua prova con 10 punti di cui ben 5 muri. Bene anche in attacco con il 56%.

FABRIZIO GIRONI: Non basta la sua prestazione a far decollare Taranto contro Padova. Lui ce la mette tutta e conferma di avere continuità di rendimento chiudendo con 16 punti, il 52% in attacco e un muro. La nota negativa il servizio dove non riesce ad incidere più di tanto.