Volley femminile, Pinerolo regola Perugia in Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi

Pinerolo ha sconfitto Perugia per 3-1 (25-19; 25-20; 23-25; 25-18) nell’anticipo della quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato la seconda vittoria stagionale dopo quella firmata dieci giorni fa nel derby con Cuneo, agganciando così Firenze e Bologna al settimo posto in classifica. Le umbre sono invece incappate nella sesta battuta d’arresto consecutiva e restano al penultimo posto.

Pinerolo ha dominato il primo e il secondo set, mentre nella terza frazione si è trovato sotto per 2-6, 9-14 e 14-17. Con le spalle al muro le padrone di casa sono riuscite a ribaltare la situazione e si sono portate sul 20-18, ma nella volata finale hanno subito il rientro delle ospiti e la partita è così andata al quarto set. Nel parziale successivo le piemontesi hanno ripreso il ritmo di inizio incontro e hanno chiuso i conti in proprio favore.

A mettersi maggiormente in luce sono state le attaccanti Malwina Smarzek (22 punti, 3 muri) e Indre Sorokaite (19 punti, 3 ace), in doppia cifra anche Elena Perinelli (14) e Yasmina Akrari (10, 2 muri, 2 ace). A Perugia non è bastata la scatenata Anett Németh (29 punti), da annotare le buone prove di Adelina Ungureanu (12) e Beatrice Gardini (13). Il turno infrasettimanale proseguirà domani sera con le altre sei partite: Chieri-Busto Arsizio, Novara-Cuneo, Roma-Bergamo, Scandicci-Talmassons, Milano-Firenze, Vallefoglia-Conegliano.