Volley femminile, Milano senza Egonu perde contro Novara: Conegliano in testa alla Serie A1. Antropova show

Oggi pomeriggio si sono giocate sei partite valide per la terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano si è issata al comando solitario della classifica generale dopo il successo ottenuto sul campo di Roma per 3-1: le Campionesse d’Italia, che in settimana si erano imposte nell’anticipo contro Perugia, svettano a punteggio pieno (dodici punti) e ribadiscono di essere le grandi favorite della vigilia per la conquista dello scudetto.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state fantastiche a recuperare dal 23-19 nel primo set e ribaltare la situazione da 11-13 nel quarto parziale dopo che le capitoline avevano cercato di ribaltare la situazione dettando legge nella terza frazione. Prova straripante da parte dell’opposto Isabelle Haak (26 punti), della centrale Sarah Fahr (15) affiancata in reparto da Cristina Chirichella (8), del martello Martyna Lukasik (12) sotto la regia di Joanna Wolosz. A Roma non sono bastate Gabriela Orvosova (19) e Amelie Rotar (16).

Milano ha perso un’autentica maratona contro Novara, cedendo al tie-break di fronte al proprio pubblico e incappando così nella prima sconfitta stagionale: ore le meneghine occupano la seconda piazza a due lunghezze di ritardo dalle Pantere. La Igor ha dominato il primo parziale, ma nel secondo non è riuscita a concretizzare quattro set-point non consecutivi; terza frazione decisa con un rush di quattro punti di fila dal 17-18 firmato dalle ospiti; Milano annulla ben cinque match-point non consecutivi nel quarto set e trascina la contesa al tie-break, dove Novara riesce ad avere la meglio.

Prova galattica di Tatiana Tolok (30 punti), maiuscole anche Federica Squarcini (16), Lina Alsmeier (18) e Mayu Ishikawa (10). Milano deve scontare ancora l’assenza di Paola Egonu, non sono bastate Nika Daalderop (18), Anna Danesi (20 punti, 7 muri) e Myriam Sylla (19) sotto la regia di Alessia Orro (7 punti) per trovare lo spunto vincente. Le piemontesi hanno infilato il secondo successo di fila e si sono inserite in quinta posizione.

Scandicci conserva la propria imbattibilità (restando però a -3 da Conegliano perché ha disputato un incontro in meno rispetto alle venete e anche rispetto a Milano) grazie alla netta affermazione casalinga contro Perugia. Un 3-0 limpido arrivato soprattutto grazie ai 27 punti di una galattica Ekaterina Antropova (3 muri e 3 ace), bene anche Linda Nwakalor (7) e Britt Herbots (7) contro le umbre di Anett Nemeth (16).

Chieri è tornata al successo dopo il ko rimediato nell’anticipo infrasettimanale contro Milano, riuscendo a spuntarla su Firenze al tie-break e meritandosi il quarto posto in classifica. Le piemontesi hanno però sciupato un prezioso vantaggio di 2-0 e sono state trascinate al parziale decisivo dalle agguerrite toscane, riuscendo poi a spuntarla grazie ai guizzi di Lucille Gicquel (17), Loveth Omoruyi (17) e Avery Skinner (11) contro Anna Davyskiba (20) e compagne.

Vallefoglia ha avuto la meglio su Busto Arsizio per 3-0 di fronte al proprio pubblico e ha così infilato la seconda vittoria di fila, mentre le lombarde non riescono a schiodarsi dallo zero in classifica. Sugli scudi Simone Lee (11), Erblira Bici (15) e Sonia Candi (7) contro le Farfalle di Rebecca Piva (10) e Josephine Obossa (9).

Talmassons ha conquistato la prima vittoria della sua storia in Serie A1: la neopromossa è riuscita a espugnare il campo di Bergamo per 3-1, infliggendo il primo dispiacere stagionale alle orobiche. Festa grande per Yana Shcherban (20), Olga Strantzali (12) e Anastasiia Kraiduba (11) contro Vittoria Piani (12), Ailama Cese Montalvo (14), Michaela Mlejnkova (12) e Linda Manfredini (12).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Smi Roma Volley vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (23-25; 17-25; 25-23; 20-25)

Numia Vero Volley Milano vs Igor Gorgonzola Novara 2-3 (21-25; 32-30; 22-25; 31-29; 12-15)

Savino Del Bene Scandicci vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0 (25-15; 25-21; 25-15)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Il Bisonte Firenze 3-2 (25-13; 25-23; 22-25; 17-25; 15-12)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-21; 25-18; 25-15)

Bergamo vs Cda Volley Talmasson Fvg 1-3 (25-27; 25-20; 23-25; 18-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 12 punti*, Milano 10*, Scandicci 9, Chieri 7*, Bergamo 6, Novara 6, Vallefoglia 6, Firenze 3, Roma 3, Pinerolo 3, Talmassons 3, Perugia 1*, Busto Arsizio 0, Cuneo 0. *= 1 partita in più