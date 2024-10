Volley femminile, Milano-Roma apre la giornata dei derby! Quattro sfide tra corregionali nella seconda di A1

Si apre con Milano-Roma e poi quasi solo derby regionali nella seconda giornata di serie A1 femminile di volley che offre tanti spunti, a partire dall’unico anticipo in programma domani, sabato 12 ottobre. Di fronte la Numia Milano, ancora priva della sua stessa assoluta Paola Egonu, alle prese con i problemi al setto nasale, ma galvanizzata dal debutto vincente di Pinerolo, e la Smi Roma che arriva dalla facile vittoria contro le croato del Karlovac nell’andata dei 32mi di finale di Challenge Cup. Partita che potrebbe regalare qualche sussulto sabato alle 20.30.

Domenica è il giorno dei derby e ad aprire il programma alle 16.30 è la prima delle due sfide tutte piemontesi tra Igor Gorgonzola Novara e Wash4Green Pinerolo. Entrambe le squadre non hanno avuto un avvio facile in campionato: Pinerolo ha ceduto tra le mura amiche a Milano e Novara è uscita sconfitta dalla battaglia di Chieri: chi metterà il primo sigillo della stagione?

Alle 17.00 va in scena la seconda sfida tra piemontesi con l’Honda Olivero Cuneo che torna fra le mura amiche a sette mesi dalla amara serata della retrocessione e subito si trova a dove riscattare la sconfitta al debutto, quasi inevitabile, con Scandicci e ad affrontare la solida Reale Mutua Fenera Chieri che non vuole fermare la sua marcia dopo la partenza a razzo nel big match contro Novara.

Sempre alle 17.00 ci si sposta in Lombardia con la Eurotek Busto Arsizio che va a caccia del primo successo stagionale, dopo la netta sconfitta di Conegliano, che ospita una Bergamo galvanizzata dalla convincente prestazione di Perugia. Il quarto e ultimo derby va in scena al PalaWanny di Firenze, casa delle due squadre che si affrontano: il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci. La squadra di Bendandi ha iniziato con il piede giusto battendo 3-2 tra le mura amiche Vallefoglia in una sfida che distribuiva punti pesanti in chiave play-off, mentre Scandicci non ha faticato più di tanto al debutto contro Cuneo e parte con i favori del pronostico. Squadre in campo alle 18.00.

Sfida interessante e curiosa domenica alle 17.00 a Latisana dove si affrontano sullo stesso campo due squadre provenienti da due pianeti diversi, da una parte le padrone di casa del Talmassons che si affacciano per la prima volta in A1 e fanno il loro esordio casalingo stagionale, dall’altra la Prosecco Doc Imoco Conegliano campione di tutto che non può concedersi distrazioni perché le friulane hanno dimostrato di essere competitive domenica scorsa a Roma. Peccato per le polemiche della vigilia sul caro biglietti che terranno lontani dal Palasport i tifosi ospiti per protesta.

La giornata è completata da una sfida tra squadre in cerca del primo successo stagionale. A Perugia si affrontano la Bartoccini-Mc Restauri al debutto stagionale in casa dopo la sconfitta di Bergamo e la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che il primo punto a Firenze lo ha già conquistato ma è uscita dal PalaWanny con l’amaro in bocca e ha tanta voglia di rifarsi. Si gioca al PalaBarton alle 17.00.