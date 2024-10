Volley femminile, le migliori italiane della 1° giornata di A1. Nervini e Antropova guardano al futuro!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 1ª GIORNATA DI SERIE A1

EKATERINA ANTROPOVA. Subito protagonista con Scandicci che supera in tre set Cuneo. L’opposta azzurra mette a terra 18 palloni con il 50% in attacco, un muro e un ace. Ottimo modo per iniziare la nuova avventura in campionato.

MYRIAM SYLLA. E’ un grande momento per la schiacciatrice azzurra che, dopo la grande prova in Supercoppa, sfodera una prestazione di livello anche a Pinerolo con 16 punti all’attivo, il 41% in attacco e soprattutto il 59% in ricezione ad alzare lo spessore di un’altra prova di sostanza.

STELLA NERVINI. Gioca a tratti ma quando viene chiamata in causa riesce a dare sempre il suo contributo per la sua nuova squadra, Firenze. Chiude con 15 punti, il 47% in attacco, il 56% in ricezione e un ace. Niente male per la giovane schiacciatrice.

VITTORIA PIANI. Entra in corsa con la maglia di Bergamo contro Perugia, totalizza 11 punti in poco più di un set con l’80% di positività in attacco e ben 3 ace.

SARAH FAHR. La vittoria di Conegliano contro Busto porta anche la sua firma. Chiude la partita con 10 punti all’attivo, il 67% in attacco, un muro e un ace.