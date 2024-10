Volley femminile, Conegliano inarrestabile in Serie A1. Scandicci crolla a Busto, Antropova non basta

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano prosegue la sua marcia trionfale, surclassando Bergamo con un perentorio 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d’Italia e d’Europa hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva, restano l’unica squadra imbattuta del campionato e si confermano saldamente al comando della classifica generale a punteggio pieno.

A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Gabi (14 punti) e l’opposto Isabelle Haak (11) che si è alternata con la giovane Merit Adigwe (8) sotto la regia di Joanna Wolosz, spazio anche ai martelli Zhu Ting (6) e Martyna Lukasik (5), 5 punti per la centrale Cristina Chirichella. Tra le fila delle orobiche le migliori sono state Vittoria Piani, Michaela Mlejnkova, Monique Strubbe e Ailama Cese Montalvo (8 punti a testa).

Scandicci è incappata nel primo ko di questa annata agonistica, perdendo per 3-1 sul campo di Busto Arsizio, che ha rialzato la testa dopo aver infilato tre sconfitte consecutive. Le vice campionesse d’Italia hanno dovuto fare i conti con le scatenate Josephine Obossa (24 punti), Silke van Avermaet (13) e Laura Kunzler (13). Alle toscane non sono bastate le 24 marcature di una tonica Ekaterina Antropova, 8 per Ana Carolina Da Silva e 6 per Emma Graziani.

Vallefoglia si è invece imposta in rimonta per 3-1 in casa di Talmassons, sotto l’impulso di Erblira Bici (20 punti), Simone Lee (17) e Gaia Giovannini (12), da annotare anche i cinque muri di Sonia Candi (11 punti complessivi) e le quattro stampatone di Camilla Weitzel. Tra le fila delle friulane le migliori sono state Olga Strantzali (15) e Anastasiia Kraiduba (14). Di seguito i risultati delle partite di oggi della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Bergamo 3-0 (25-13; 25-17; 25-23)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-20)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1-3 (25-23; 13-25; 13-25; 19-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 15 punti (5 partite disputate), Milano 10 (4), Chieri 9 (5), Scandicci 9 (4), Novara 9 (4), Vallefoglia 9 (4), Firenze 6 (4), Bergamo 6 (4), Talmassons 3 (4), Busto Arsizio 3 (4), Roma 3 (4), Pinerolo 3 (4), Perugia 2 (5), Cuneo 0 (3).