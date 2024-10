Vittorie esterne per Juventus e Atalanta in Champions League. Bologna sconfitto a Liverpool

Non sono mancate le emozioni e gli upset (più o meno clamorosi) nella serata che ha completato il quadro della seconda giornata della regular season della Champions League 2024-2025 di calcio maschile. Bilancio positivo per l’Italia, che può festeggiare le importanti vittorie esterne di Atalanta e Juventus archiviando inoltre una sconfitta preventivabile alla vigilia come quella del Bologna ad Anfield contro il Liverpool.

Procedendo in ordine cronologico, va esaltata la strepitosa prestazione della Dea che ha dominato in lungo e in largo sul campo neutro della Veltins Arena (a Genselkirchen) travolgendo gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con un netto 3-0 grazie ai gol di Djimsiti, Lookman e Bellanova. Bergamaschi che fanno così un bel balzo in classifica con 4 punti in due partite.

Successo dal peso specifico enorme per la Juventus, che espugna la Red Bull Arena di Lipsia imponendosi in rimonta per 3-2 dopo essersi ritrovata al 65′ sotto di un gol (1-2) ed in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Di Gregorio. Decisiva per i bianconeri la doppietta di un ispirato Vlahovic, oltre alla splendida rete della vittoria di Conceicao all’82’.

Niente da fare per il Bologna di Vincenzo Italiano, che non è riuscito a fare l’impresa in uno degli stadi più difficili al mondo cedendo 2-0 al Liverpool (gol di Mac Allister e Salah) ma facendo comunque una buonissima prestazione. Ko a sorpresa in trasferta per Bayern Monaco (1-0 Aston Villa), Real Madrid (1-0 Lille) e Atletico Madrid (schiantato 4-0 dal Benfica), mentre vincono Feyenoord (3-2 a Girona) e Club Brugge (1-0 fuori casa con lo Sturm Graz). Pareggio 2-2 tra Dinamo Zagabria e Monaco.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Girona-Feyenoord 2-3

Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

Aston Villa-Bayern Monaco 1-0

Benfica-Atletico Madrid 4-0

Dinamo Zagabria-Monaco 2-2

Lille-Real Madrid 1-0

Liverpool-Bologna 2-0

Lipsia-Juventus 2-3

Sturm Graz-Club Brugge 0-1