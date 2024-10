Virtus Bologna-Bayern Monaco oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Un’altra settimana intensa per il basket europeo con l’Eurolega. Siamo già al sesto turno della prima fase e la Virtus Bologna vuole finalmente iniziare a marciare nella massima competizione continentale. Alla Segafredo Arena sarà ospite il Bayern Monaco, con la squadra di Banchi che non vorrà fare sconti e ottenere la seconda vittoria in fila.

I tedeschi non partivano con il favore del pronostico nella competizione, ma intanto si sono già tolti lo sfizio di far inchinare due nobili della competizione come Real Madrid e Olympiakos. Viene incontro anche un attacco da quasi 90 punti di media, il migliore di tutta l’Eurolega, guidato da Carsen Edwards, che ne mette oltre venti ad allacciata di scarpe.

Banchi che arriva con un dubbio per la partita di quest’oggi. Ancora non è chiaro se Alessandro Pajola sarà della sfida di questa sera, ai box da oltre una settimana per un infortunio alla schiena. Si attenderà qualcosa di più da Will Clyburn e Tornike Shengelia per ottenere la seconda vittoria consecutiva in Europa.

La palla a due del match tra Virtus Segafredo Bologna e Bayern Monaco verrà alzata alle ore 21 di questa sera. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e SkyGo.

