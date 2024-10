Virtus Bologna-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket: orario, programma, tv, streaming

La Virtus Bologna debutta nell’Eurolega di basket 2024. Oggi venerdì 4 ottobre alle ore 21:00 i bolognesi ospitano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul nella prima giornata della nuova regular season.

Le V-nere cercano di iniziare col piede giusto la campagna europea, con l’obiettivo di centrare i playoff soltanto sfiorati lo scorso anno dopo aver veleggiato per diversi mesi nelle posizioni di rango della classifica. Coach Luca Banchi vuole riscattare subito il ko rimediato in Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano, con l’allenatore toscano che potrà contare in questa stagione delle prestazioni di fuoriclasse arrivati in estate come Will Clyburn – ex di turno – e Rayjon Tucker arrivati a dare man forte ai veterani Daniel Hackett e Marco Belinelli.

L’Efes Istanbul cerca di ritrovare i fasti gloriosi di poche annate or sono, quando la squadra del Bosforo salì per ben due volte di fila sul tetto d’Europa. Shane Larkin guiderà i compagni con le sue giocate, con Darius Thompson pronto ad armare il braccio da qualsiasi posizione ed una coppia di lunghi ‘pesanti’ del calibro di Derek Willis (ex Brindisi e Reyer Venezia) e di Vincent Poirier, che ha firmato dopo aver salutato il Real Madrid con il quale ha trionfato in Eurolega nel 2023.

Inizio del match previsto alle 21:00 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dove la Virtus giocherà le prime sfide casalinghe prima di ritornare alla Segafredo Arena. Diretta TV affidata a Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport infine vi fornirà la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo debutto in Eurolega della Virtus Bologna!

Guarda la Lega Basket Serie A UnipolSai e le migliori partite di Eurolega e di EuroCup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Venerdì 4 ottobre

Ore 21:00 Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes Istanbul – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-ANADOLU EFES EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live Testuale: OA Sport