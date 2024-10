United Rugby Championship: Zebre indisciplinate, gli Stormers vincono dalla piazzola

Si è appena conclusa al Lanfranchi la sfida valevole per la terza giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scese le Zebre Parma e gli Stormers. Per gli emiliani la chance di conquistare il secondo successo consecutivo e confermare la crescita dopo la vittoria contro Munster, mentre gli Stormers – che avevano giocato un solo match sin qui – erano ancora a caccia della prima vittoria. Ecco come è andata.

Avvio complicato per le Zebre Parma, che commettono un paio di ingenuità e l’ultima è di Fischetti dopo 3 minuti e piazzato di Matthee per lo 0-3 iniziale. Bene la difesa emiliana in questi minuti, buona anche la mischia, con il back gialloblu che obbliga due volte al fallo i sudafricani. Ma nonostante il buon possesso non c’è la qualità e le Zebre non concretizzano.

Al 24’ lungo stop per una chiamata del Tmo per un possibile fallo pericoloso dei sudafricani in ruck, ma le immagini non convincono l’arbitro che torna sulla sua decisione, un fallo a favore degli Stormers che vanno sulla piazzola per lo 0-6. Troppo indisciplinate le Zebre Parma in questo momento del match, altro fallo fischiato alla difesa e sudafricani che allungano sullo 0-9, andando oltre break. E a tempo scaduto, finta spettacolare degli Stormers in touche, che ingannano la difesa Zebre e vanno fino in fondo con Zas per lo 0-16 con cui si va al riposo.

È ancora l’indisciplina a costare casa ai padroni di casa e dopo 4 minuti di gioco altri tre punti dalla piazzola per gli Stormers che vanno sullo 0-19. Match ormai in ghiacciaia per i sudafricani, che devono solo controllare la situazione fino alla fine. Ultimi 25 minuti che, dunque, servono solo per le statistiche con la meta di Zas, alla sua doppietta personale, il giallo a Rizzoli, le mete di Hartzanberg, David’s e Gesi per il 5-36.