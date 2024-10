United Rugby Championship: troppi Glasgow Warriors per le Zebre Parma

Si è conclusa allo Scotstoun Stadium di Glasgow la sfida valevole per la quarta giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Warriors e le Zebre Parma. Partita sulla carta molto ostica per la franchigia federale sul campo dei campioni in carica e di una delle squadre favorite per il titolo finale. Ecco come è andata.

Dopo un buon avvio di Glasgow, che domina il possesso ma non concretizza, sale di livello la formazione federale che guadagna palloni e metri e obbliga gli scozzesi al fallo dopo 8 minuti. Ma sulla seguente touche palla persa delle Zebre Parma e nulla di fatto. Torna in attacco la squadra di casa e al 14’ arriva dalla maul la prima meta del match con Matthews per il 7-0. Insiste Glasgow e al 18’ arriva la seconda meta, questa volta al largo, dopo un lungo assedio ed è Dobie a schiaccare il 14-0.

Non cambia il copione nella seconda metà del primo tempo, ma le Zebre Parma al 27’ conquistano una punizione piazzabile e sbloccano il proprio tabellino con i tre punti di da Re per il 14-3. Ma è una parentesi, perché torna in attacco Glasgow e al 33’ è Jones a sfondare centralmente e Warriors che scappano via sul 21-3. Prova a chiudere in attacco la squadra di Massimo Brunello, ma non sfrutta le occasioni che gli scozzesi le lasciano e si va così al riposo con Glasgow sul +18.

Spingono le Zebre Parma a inizio ripresa, ma ancora una volta la tanta mole non si traduce in punti sul tabellone. Soffrono gli emiliani il pack scozzese, che tra mischie e maul guadagnano terreno e tornano a rendersi pericolosi. E al 53’ si apre la difesa delle Zebre e si infila senza problemi ancora una volta Jones per la seconda meta personale per il 28-3.

Match ormai ampiamente chiuso e al 61’ arriva la nuova meta di Glasgow, ancora una volta grazie al pack e alla maul ed è Stewart a schiacciare il 33-3. Lungo garbage time, dunque, dove si segnala la meta annullata a Horne al 63’ e poco più. Vittoria netta, dunque, per i Glasgow Warriors e sconfitta indiscutibile per le Zebre contro un’avversaria molto forte.