United Rugby Championship, Treviso perde allo scadere coi Bulls. Zebre battute nettamente dagli Scarlets

Si sono concluse da poco le prime due partite della sesta giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scese in contemporanea sia la Benetton Treviso sia le Zebre Parma. E sono arrivate due sconfitte, con la franchigia federale nettamente battuta in Galles, mentre i veneti perdono allo scadere contro i Bulls.

A Monigo partenza forte dei biancoverdi, che mettono subito sotto pressione i Bulls e dopo un minuto di gioco trovano un piazzato con Albornoz per il 3-0 iniziale. Passano due minuti e ancora l’indisciplina sudafricana manda Treviso sulla piazzola, questa volta con Rhino Smith per il 6-0. Non riesce, però, la squadra di Bortolami a trovare una marcatura pesante e al 22’ Johannes va sulla piazzola per il 6-3. Al 34’ è ancora l’indisciplina a dettare il punteggio e torna a calciare Albornoz per il 9-3.

Non si sblocca il match a inizio ripresa, con Treviso che non trova lo slancio necessario per trovare la prima meta del match e provare a chiudere il discorso. Di contro, anche i Bulls non riescono a rendersi pericolosi e punteggio che non cambia quando si arriva all’ora di gioco. Così si arriva al 62’ ed è di nuovo un fallo a sbloccare il match ed è di nuovo Albornoz a trovare i pali per il 12-3 e Treviso che va oltre break. Ma poco dopo, al 68’, si riapre la partita con la prima meta del match che viene segnata dai Bulls con Ludwig per il 12-10. Un tenuto al 72’ rimanda Albornoz sulla piazzola e Benetton che riallunga sul 15-10. Al 78’, però, da una touche sui 5 metri parte la maul dei sudafricani e arriva la meta di van der Merwe, con la trasformazione di Kriel che regala la vittoria ai Bulls per 15-17.

A Llanelli si inizia con un botta e risposta al piede, con Lloyd che al 4’ dalla piazzola porta in vantaggio gli Scarlets, mentre un minuto dopo è Prisciantelli a trovare il drop del 3-3. All’ottavo arriva la prima meta e la segnano le Zebre con Cambriani che porta gli ospiti avanti 3-8. Torna a spingere la squadra gallese e al 23’ Lloyd torna sulla piazzola e accorcia sul 6-8. Quattro minuti dopo arriva la meta degli Scarlets e a marcarla è Rogers per l’11-8.

A inizio ripresa allungano subito i gallesi, che al 42’ trovano la seconda meta della serata con Page per il 18-8. Le Zebre non riescono a rispondere alla marcatura e, anzi, di fatto alzano bandiera bianca cinque minuti dopo, quando arriva la meta di Murray che fa scappare via gli Scarlets sul 23-8. E al 56’ arriva anche la marcatura del bonus per i gallesi con Macleod che fissa il punteggio sul 30-8.