United Rugby Championship, le Zebre Parma in Galles cercano il colpaccio con gli Scarlets

Si disputa questo weekend la sesta giornata dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma saranno impegnate venerdì sera in trasferta sul campo degli Scarlets. E a Llanelli la franchigia federale ha la chance di provare a mettere a segno un colpaccio per risalire la classifica.

Gli emiliani sono attualmente penultimi con 7 punti, figli della storica vittoria contro Munster, ma anche di quattro sconfitte, compresa quella di strettissima misura, per 9-10, in casa contro i Lions. Proprio contro i sudafricani Montemauri e compagni hanno mostrato la mancanza di quel cinismo necessario per fare male quando ne hanno l’occasione.

Se a ciò si aggiunge che nelle ultime tre partite disputate la franchigia federale è riuscita a segnare una sola meta, con Gesi contro gli Stormers, si capisce come Massimo Brunello avrà dovuto lavorare molto sul gioco palla in mano, affinché le Zebre Parma riescano a sbloccarsi in attacco. E non sarà facile, perché seppur non devastanti, sin qui gli Scarlets si sono dimostrati molto validi proprio in difesa.

I gallesi sono attualmente decimi, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte all’attivo, ma arrivano dal bellissimo e sofferto successo in casa contro i Bulls. Sull’onda dell’entusiasmo gli Scarlets hanno rimesso nel mirino i playoff e vorranno fare un ulteriore passo avanti contro la franchigia federale in un match che promette se non spettacolo, quantomeno grande equilibrio e occasioni da entrambe le parti.

ZEBRE PARMA – formazione

15. Geronimo Prisciantelli

14. Ben Cambriani

13. Luca Morisi

12. Damiano Mazza

11. Simone Gesi

10. Giovanni Montemauri

9. Alessandro Fusco

8. Giovanni Licata

7. Luca Andreani

6. Davide Ruggeri

5. Andrea Zambonin

4. Matteo Canali

3. Juan Pitinari

2. Tommaso Di Bartolomeo

1. Danilo Fischetti (Cap)

A disposizione:

16. Luca Bigi

17. Muhamed Hasa

18. Ion Neculai

19. Leonard Krumov

20. Giacomo Ferrari

21. Gonzalo Garcia

22. Enrico Lucchin

23. Giacomo Da Re