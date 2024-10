United Rugby Championship, la Benetton Treviso sfida i Bulls per puntare al tris

Si disputa questo weekend la sesta giornata dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso, reduce da due successi, punta al tris ospitando a Monigo i sudafricani Bulls. Una sfida non facile per i ragazzi di Marco Bortolami contro una diretta concorrente nella corsa ai playoff.

I veneti, dopo un avvio di stagione non facile, hanno ottenuto due vittorie di peso contro gli Sharks in casa ed espugnando il campo dei Newport Dragons, ma ora cercano nuove conferme contro una formazione che sin qui ha ottenuto tre vittorie e un solo ko, con un match ancora da recuperare.

L’appuntamento è domani sera, venerdì 25 ottobre, con fischio d’inizio alle 20.35 e Spagnolo e compagni dovranno fare un ulteriore passo avanti se vorranno battere i sudafricani. In particolare vanno confermati i miglioramenti palla in mano, con ben 9 mete segnate negli ultimi due turni, mentre rispetto alla trasferta a Newport c’è il bisogno di maggior attenzione in difesa per tutti gli 80 minuti.

Come detto, i Bulls sono attualmente quarti in classifica con tre successi e una sconfitta, arrivata però proprio nell’ultimo turno, un po’ a sorpresa, in casa dei non irresistibili Scarlets. Un ko di misura, 23-22, che ha lasciato molte scorie tra i sudafricani, capaci di segnare tre mete nella prima mezz’ora, ma poi bloccarsi e pagando a caro prezzo l’espulsione di Grobbelaar al 67’. Bulls che, però, sono capaci di far male in qualsiasi momento e che hanno nella difesa la loro arma migliore.

BENETTON TREVISO – formazione

15 Rhyno Smith (58)

14 Paolo Odogwu (11)

13 Tommaso Menoncello (49)

12 Ignacio Brex (88)

11 Matt Gallagher (3)

10 Tomas Albornoz (54)

9 Alessandro Garbisi (54)

8 Lorenzo Cannone (48)

7 Michele Lamaro (C) (73)

6 Alessandro Izekor (41)

5 Federico Ruzza (119)

4 Niccolò Cannone (79)

3 Simone Ferrari (110)

2 Siua Maile (23)

1 Mirco Spagnolo (23)

​A disposizione: 16 Bautista Bernasconi (26), 17 Thomas Gallo (61), 18 Enzo Avaca (3), 19 Eli Snyman (49), 20 Sebastian Negri (89), 21 Manuel Zuliani (57), 22 Andy Uren (29), 23 Jacob Umaga (44)