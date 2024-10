United Rugby Championship, la Benetton Treviso fa il bis ed espugna Newport

Si è appena conclusa alla Rodney Parade di Newport la sfida valevole per la quinta giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Dragons e la Benetton Treviso. Uno scontro diretto tra due squadre al momento affiancate a quota 7 punti, anche se i veneti avevano uno score di una vittoria, un pareggio e due ko, mentre i gallesi arrivavano all’appuntamento con un successo e tre sconfitte.

Prova Newport subito a spingere nei primi minuti, ma attenta la difesa di Treviso che non concede spazi. Dopo 7 minuti primo attacco pericoloso per i padroni di casa, che obbligano i veneti a ripartire dai propri 5 metri. Insistono i gallesi, ma placca tutto la Benetton Treviso, che però al 9’ concede una punizione piazzabile con i Dragons che scelgono la touche. Lancio non preciso e chance persa per i gallesi. Prova a cambiare ritmo la formazione di Bortolami, che inizia a premere anche palla in mano, ma non riesce a rendersi pericolosa. Al 16’ intervento di spalla sul volto di Bernasconi e cartellino giallo per il tallonatore biancoverde, anche se va sottolineato la sceneggiata del mediano gallese che crolla come gli avessero sparato.

Al 23’ rischia grosso Treviso, con Rio Dyer che manda in tilt la difesa Benetton, diversi pessimi placcaggi mancati, ma alla fine anche Newport fa confusione e spreca. Non spreca, invece, Westwood al 27’, quando Treviso sta attaccando, ma un passaggio ingenuo di Brex viene intercettato dal centro gallese e Dragons avanti 7-0. Reazione della Benetton Treviso che si mette a spingere e al 33’ fallo dei padroni di casa e Umaga sblocca il risultato per i veneti sul 7-3. Insiste la Benetton Treviso, con Newport che commette diversi falli e alla fine un avanti volontario regala una touche sui 5 metri agli ospiti. Maul con tutta la squadra dentro e, alla fine, è Bernasconi a schiacciare e Treviso avanti 7-10 quando si va al riposo.

Riparte attaccando la Benetton Treivso e dopo 5 minuti è Avaca a prendere un pallone che rimbalza sul prato, sfonda un placcaggio e si invola in meta per il 7-17. Passano, però, solo un paio di minuti e reagiscono i gallesi, che prima conquistano una touche sui 5 metri, poi dalla rimessa, non perfetta, viene beffata la difesa veneta ed Evans schiaccia per il 14-17. Ora è un po’ in sofferenza la squadra ospite e si aggrappa alla mischia per uscire dalle sabbie mobili in cui rischia di finire.

All’ora di gioco ennesimo fallo di Newport, questa volta a pochi metri dalla linea di meta e i veneti decidono di andare in touche. E dalla seguente maul i biancoverdi si trovano a un passo dalla linea, palle che esce verso Manfredi che si allunga e schiaccia per il 14-24. Ora sono i Dragons a soffrire, soprattutto la mischia veneta, e al 69’ chiude il discorso Cannone che va a schiacciare la meta del bonus e del 14-31. Non vuole alzare bandiera bianca la formazione di casa e al 73’ va in fondo Lewis-Hughes per il 21-31. Ma è troppo tardi e Treviso deve solo amministrare per trovare la seconda vittoria consecutiva nell’URC. Un successo che manda i veneti in zona playoff dopo un avvio difficilissimo di stagione.