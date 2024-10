United Rugby Championship: la Benetton Treviso cerca riscatto contro il Leinster

Torna in campo domani pomeriggio la Benetton Treviso per la terza giornata dell’United Rugby Championship e i veneti ospiteranno a Monigo il forte Leinster in una sfida già fondamentale per la stagione.

I biancoverdi, infatti, arrivano da due match poco convincenti, con il pareggio all’esordio contro gli Scarlets e il pesante ko subito a Glasgow contro i Warriors. Un avvio di stagione sin qui deludente e ora i ragazzi guidati da Marco Bortolami sono chiamati a cambiare velocemente marcia e trovare gioco e risultati.

“Leinster è una squadra a cui piace tenere il possesso e fanno delle lunghe fasi la loro forza. Vogliono applicare pressione in questa maniera. Noi dal canto nostro dobbiamo cercare di non permettere loro questa cosa. Possono soffrire la battaglia fisica e a Monigo vorremmo portare la nostra fisicità al 100%. Questo aspetto sarà fondamentale ed è un punto su cui dovremo primeggiare” ha dichiarato Michele Lamaro alla vigilia del match.

Di contro, il Leinster è subito balzato al primo posto in classifica con le vittorie contro Edimburgo – in Scozia – e Newport, candidandosi immediatamente a favorita per il titolo. E a Monigo punterà al tris, con gli irlandesi consci dei problemi della squadra di Marco Bortolami. Che dovrà cambiare passo se vorrà riscattarsi e battere il Leinster.