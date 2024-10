United Rugby Championship, Benetton Treviso e Zebre Parma a caccia di una vittoria di peso

Si disputa questo weekend la quinta giornata dell’United Rugby Championship e sabato scenderanno in campo sia le Zebre Parma sia il Benetton Treviso, in due partite che le due squadre hanno messo nel mirino per conquistare un’importante vittoria per il morale e la classifica.

Si inizia all’ora di pranzo dallo stadio Lanfranchi di Parma, dove le Zebre ospitano i sudafricani Lions. Gli ospiti sono ancora imbattuti, con tre vittorie su tre sino ad ora, ma nell’unica trasferta sin qui giocata – lo scorso weekend – hanno faticato ad avere la meglio dei non irresistibili Newport Dragons. Le statistiche dicono che i Lions attaccano più che difendere e le Zebre dovranno stare soprattutto attenti a Rabz Maxwane, autore di 4 mete sin qui.

Di contro le Zebre arrivano all’appuntamento con una vittoria e tre sconfitte. Vittoria che, però, è stata storica contro gli irlandesi del Munster ed è arrivata al Lanfranchi, confermando che tra le mura amiche la franchigia federale sa dare qualcosa in più. Servirà, però, grande attenzione per una squadra che è la seconda peggiore per le statistiche in difesa.

Alla sera, invece, trasferta per il Benetton Treviso, che scende in campo in casa dei Newport Dragons. Dopo un avvio difficile, con il deludente pareggio con gli Scarlets a Monigo e tre brutti ko, lo scorso weekend è arrivata la prima, bella, vittoria contro gli Sharks a ridare morale ai ragazzi di Bortolami. E contro Newport c’è l’occasione di sfatare il tabù trasferta e provare a risalire la classifica, rimettendo nel mirino la zona playoff.