Triathlon, il circuito di World Cup fa tappa a Roma: gare sprint all’EUR

Sabato 5 ottobre la città di Roma ospiterà la tappa del circuito della World Cup 2024 di triathlon: all’EUR si disputeranno le gare su distanza sprint (alle 09.30 le donne ed alle 12.00 gli uomini). Agli otto azzurri convocati della FITRI se ne aggiungeranno altri sei iscritti a titolo individuale.

Frazione di nuoto (1 giro da 750 metri) nell’iconico Laghetto, ciclismo (4 giri da 5 km) lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, corsa (2 giri da 2.5 km) nel parco con lo specchio d’acqua realizzato per le Olimpiadi di Roma 1960.

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play. Dopo la frazione di nuoto nel Laghetto dell’EUR, la zona cambio sarà situata in Viale America, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La frazione di ciclismo si snoderà lungo un percorso che toccherà Via Cristoforo Colombo, Viale Oceania, Viale dell’Umanesimo, Viale dei Primati Sportivi, Via Tiberiade, Viale dei Santi Pietro e Paolo, Piazza Gandhi, Viale Umberto Tupini, e Viale America, per il nuovo passaggio in zona cambio.

La frazione di corsa inizierà sullo stesso percorso di quella di ciclismo, con Via Cristoforo Colombo e Viale Oceania, fino a Viale dell’Umanesimo, poi gli atleti si immetteranno sul percorso interno al Laghetto per tornare infine su Viale America, dove sarà posizionato il traguardo.

I convocati dell’Italia sono Nicola Azzano (Carabinieri), Euan De Nigro (Carabinieri), Gianluca Pozzatti (707), Carlotta Missaglia (Carabinieri), Angelica Prestia (Esercito), Bianca Seregni (Fiamme Oro), Sharon Spimi (Fiamme Oro) e Verena Steinhauser (Fiamme Oro).

Risultano iscritti a titolo individuale, inoltre, nel settore maschile Samuele Angelini, Sergiy Polikarpenko e Pietro Giovannini, e nel comparto femminile Costanza Arpinelli, Beatrice Mallozzi e Myral Greco. Nel complesso saranno in gara 62 uomini e 37 donne.

GLI ISCRITTI DELL’ITALIA PER LA TAPPA DI ROMA

Uomini

5 Nicola Azzano

8 Gianluca Pozzatti

18 Euan De Nigro

23 Samuele Angelini (iscritto a titolo individuale)

33 Sergiy Polikarpenko (iscritto a titolo individuale)

46 Pietro Giovannini (iscritto a titolo individuale)

Donne

2 Bianca Seregni

5 Verena Steinhauser

20 Costanza Arpinelli (iscritta a titolo individuale)

27 Beatrice Mallozzi (iscritta a titolo individuale)

30 Angelica Prestia

31 Sharon Spimi

32 Carlotta Missaglia

35 Myral Greco (iscritta a titolo individuale)