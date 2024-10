Tre Valli Varesine 2024: il percorso ai raggi X. Due circuiti da affrontare, sarà duello Pogacar-Evenepoel?

Dopo la Coppa Agostoni di ieri, la Coppa Bernocchi di oggi, il Trittico Lombardo va a completarsi domani con l’appuntamento della Tre Valli Varesine, corsa arrivata alla sua centotreesima edizione. Partenza da Busto Arsizio ed arrivo a Varese con i ciclisti che dovranno percorrere ben duecento chilometri.

Reduce dalla meravigliosa vittoria al Giro dell’Emilia, Tadej Pogacar vuole essere protagonista anche nell’ultima corsa prima del Lombardia, che è l’ultimo grande obiettivo del campione sloveno. L’occasione per vincere nuovamente in maglia iridata è nitida per Pogacar, che avrà in Remco Evenepoel ancora il grande avversario, con il belga che cercherà di prendersi la rivincita. L’Italia punta soprattutto su un Davide Piganzoli apparso in ottima forma e reduce dal terzo posto in Emilia.

Si parte dal Museo del Tessile di Busto Arsizio e nei primi trenta chilometri il gruppo affronterà già una delle novità di questa edizione, la salita Ronchi, che poi porterà i corridori ad un primo passaggio sul traguardo a Varese. Da qui comincia un circuito di 15,9 chilometri da percorrere per sette volte e che vede la salita verso il Montello e poi nuovamente ancora quella ai Ronchi.

Dopo questo primo circuito si passa ad un secondo, che è più lungo (31,4 chilometri) e che verrà percorso per due volte. Dopo la salita del Montello e la discesa verso il lago di Varese, i ciclisti svolteranno verso Gavirate e quando saranno giunti ad Oltrona al Lago saliranno verso Barasso e Luvinate per affrontare la seconda novità del percorso, la salita delle 5 Piante. Da quel momento altra discesa verso Varese, poi nuova salita ai Ronchi ed infine arrivo sul traguardo.