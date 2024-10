Tiro a volo: Willet al vertice nel trap dopo la prima parte di qualificazioni alle Finali di Coppa del Mondo

James Willet e Vivaan Kapoor salgono in cattedra in occasione della prima parte delle qualificazioni valide per le Finali della Coppa del mondo 2024 di tiro a volo, rassegna attualmente in scena in India, precisamente a Nuova Delhi.

Dopo i primi 75 piattelli infatti l’australiano e il padrone di casa indiano hanno messo a referto 73 colpi. A seguito di una serie inaugurale terminata per entrambi con 25/25, Willet ha mancato due colpi nella seconda tranche, tornando a quota 25 nell’ultima. Kapoor ha invece fallito un colpo per serie, accomodandosi così al posto d’onore.

Vicini comunque sia il cinese Ying Qi (argento a Parigi 2024) che il secondo indiano in lotta, Bhownesh Mendiratta, fermi a quota 72/70. Più staccati invece il turco Tolga Tuncer N e il ceco David Kostelecky, atleti appaiati in zona 70/75.

Ricordiamo che in questo segmento non è presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.