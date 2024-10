Tiro a volo, James Willett domina le qualificazioni del trap maschile alle Finali di Coppa del Mondo

Non ci sono azzurri in gara nelle qualificazioni del trap maschile alle Finali della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, proseguite a Nuova Delhi, in India: a chiudere al comando al termine dei 125 piattelli regolamentari è l’australiano James Willett con lo score di 122.

Passano all’ultimo atto anche il turco Tolga N Tuncer, il cinese Qi Ying e l’indiano Vivaan Kapoor, tutti a quota 120/125, i quali si giocheranno il secondo posto d’ingresso in finale allo shoot-off. Per gli ultimi due pass a disposizione saranno quattro i tiratori chiamati a spareggiare.

Lo shoot-off per il quinto ed il sesto posto coinvolgerà, infatti, l’iberico Alberto Fernandez, i cechi Pavel Vanek e David Kostelecky, e l’indiano Bhowneesh Mendiratta, con lo score di 117/125. Eliminati il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, nono, e l’egiziano Abdel Aziz Mehelba, decimo, entrambi a quota 113/125.

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE

1 1001 WILLETT James AUS 25 23 25 25 24 122

2 1128 TUNCER N Tolga TUR 23 24 23 25 25 120

2 1015 QI Ying CHN 24 23 25 24 24 120

2 1064 KAPOOR Vivaan IND 25 24 24 23 24 120

5 1034 FERNANDEZ Alberto ESP 22 23 23 24 25 117

5 1027 VANEK Pavel CZE 24 22 23 24 24 117

5 1023 KOSTELECKY David CZE 24 23 23 24 23 117

5 1068 MENDIRATTA Bhowneesh IND 24 24 24 23 22 117

9 1053 BROL CARDENAS Jean Pierre GUA 24 23 20 23 23 113

10 1032 MEHELBA Abdel Aziz EGY 24 22 22 23 22 113