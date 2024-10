Tiro a segno, quattro azzurri in gara alle Finali di Coppa del Mondo di Nuova Delhi

Si terranno martedì 15 e mercoledì 16 ottobre a Nuova Delhi, in India, le Finali della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: saranno 4 gli azzurri in gara. Nella prima giornata spazio alle specialità da 10 metri, mentre nella seconda andranno in scena le gare da 25 e 50 metri.

Nella pistola ad aria compressa dai 10 metri maschile saranno al via Federico Nilo Maldini, argento a Parigi 2024, ed il numero 1 del ranking mondiale, Paolo Monna, bronzo alle Olimpiadi e candidato al premio di “Tiratore dell’anno“.

Nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile sarà al via Danilo Dennis Sollazzo, entrato in finale a Parigi 2024 e vicecampione del mondo nel 2022, infine nella pistola automatica da 25 metri maschile l’Italia sarà rappresentata da Massimo Spinella, anch’egli finalista ai Giochi in Francia.

Nonostante avesse ottenuto la qualifica alle Finali, non sarà in gara in India nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile l’altro azzurro Edoardo Bonazzi, costretto a dare forfait a causa di impegni inderogabili con il corpo delle Fiamme Gialle.

Al sito federale il direttore della preparazione, Pierluigi Ussorio, ha affermato: “A Nuova Delhi vogliamo chiudere in bellezza una stagione che ci ha regalato tante soddisfazioni. Sin dai primi mesi dell’anno abbiamo lavorato nella direzione corretta, conquistando prima un buonissimo numero di carte olimpiche in poche settimane e poi tornando da Parigi con due medaglie e quattro atleti finalisti. Arriviamo a queste Finali di Coppa del Mondo con la consapevolezza di poter essere protagonisti sia nei concorsi di carabina che di pistola“.

ITALIANI IN GARA NELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO

Pistola ad aria compressa da 10 metri maschile

Federico Nilo Maldini

Paolo Monna

Carabina ad aria compressa da 10 metri maschile

Danilo Dennis Sollazzo

Pistola automatica da 25 metri maschile

Massimo Spinella