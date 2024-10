Tiro a segno: Danilo Dennis Sollazzo sesto nella carabina 10 m alle Finali di Coppa del Mondo

Si infrange il sogno di Danilo Dennis Sollazzo. L’azzurro si è infatti dovuto accontentare solo della sesta posizione in occasione della prova per la carabina 10 m maschile ad aria compressa valida per le Finali della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni a Nuova Delhi (India).

L’azzurro si era infatti reso artefice di un’ottima sessione di qualifica, terminata al primo posto con il convincente risultato di 633.8. Ma giunto all’ultimo atto il tiratore ha accusato qualche difficoltà nella fase ad eliminazione, sparando per due volte sotto il 10 e posizionandosi così in sesta casella con 165.9.

La gara è stata vinta dal cinese Campione Olimpico in carica Lihao Sheng, il quale ha superato di misura l’ungherese Istvan Peni, regolandolo per 251.4 contro 251.3. Terzo posto invece per il ceco Jiri Privratsky, terzo con 229.8.

Quarto posto poi per l’austriaco Martin Strempfl (208.7), seguito dall’indiano Arjun Babuta (188.3). Chiudono la classifica dopo Sollazzo infine il cinese Linshu Du (settimo con 144.4) e il padrone di casa Singh Divyansh Panwar (ottavo con 124.0).