Tiro a segno, Camille Jedrzejewski si impone nella pistola da 10 metri alle Finali di Coppa del Mondo

Va in archivio la prima gara della pistola alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno: nella finale da 10 metri femminile, senza azzurre in gara, si impone la transalpina Camille Jedrzejewski, che precede la taiwanese Liu Heng Yu e l’egiziana Hala Elgohari.

La francese Camille Jedrzejewski domina la gara, superando nel duello finale la taiwanese Liu Heng Yu per 240.8 a 237.4, mentre viene eliminata in terza posizione a due colpi dal termine l’egiziana Hala Elgohari con lo score di 215.7.

Restano invece ai piedi del podio le indiane Rhythm Sangwan, quarta con 197.2, e Surbhi Rao, quinta a quota 176.6, le quali vanno a precedere le cinesi Jiang Ranxin, sesta con il punteggio di 155.2, e Li Xue, settima con lo score di 136.6.

Termina in ottava posizione l’azera Nigar Nasirova, prima delle tiratrici ad essere eliminate in finale, con il punteggio di 115.6. Erano nove le atlete in gara, ed al termine delle qualificazioni l’unica ad essere eliminata era stata la turca Sevval Ilayda Tarhan, nona ed ultima a quota 563 (10x).

FINALE PISTOLA 10 METRI FEMMINILE

1 1038 JEDRZEJEWSKI Camille FRA 240.8

2 1122 LIU Heng Yu TPE 237.4

3 1031 ELGOHARI Hala EGY 215.7

4 1073 SANGWAN Rhythm IND 197.2

5 1072 RAO Surbhi IND 176.6

6 1011 JIANG Ranxin CHN 155.2

7 1012 LI Xue CHN 136.6

8 1004 NASIROVA Nigar AZE 115.6

QUALIFICAZIONI PISTOLA 10 METRI FEMMINILE

1 1073 SANGWAN Rhythm IND 579-18x Q

2 1011 JIANG Ranxin CHN 577-18x Q

3 1038 JEDRZEJEWSKI Camille FRA 575-17x Q

4 1072 RAO Surbhi IND 574-13x Q

5 1031 ELGOHARI Hala EGY 571-16x Q

6 1122 LIU Heng Yu TPE 571-13x Q

7 1004 NASIROVA Nigar AZE 568-13x Q

8 1012 LI Xue CHN 567-15x Q

9 1126 TARHAN Sevval Ilayda TUR 563-10x