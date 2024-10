Tennis: Matteo Berrettini rinuncia a Metz, ora è attesa per la Coppa Davis

Nel marasma di ritiri che affollano l’ultima settimana dei tornei ATP che precedono le Finals, arriva anche quello di Matteo Berrettini. Il romano, infatti, non parteciperà al 250 di Metz, cui era inizialmente iscritto. Rimangono così attualmente riposte in Lorenzo Sonego le speranze azzurre nel torneo francese.

Assieme a Berrettini, hanno deciso finora di saltare Metz (che fa coppia con Belgrado in ottica pre-ATP Finals) anche l’americano Sebastian Korda, che però ha finito la stagione per intervento chirurgico, il canadese Felix Auger-Aliassime e il cileno Nicolas Jarry. Ha invece ricevuto una wild card Andrey Rublev, dal momento che il russo vuole mettersi al sicuro per Torino.

Berrettini arrivava da un periodo nel quale il miglior risultato è quello dei quarti di finale a Vienna, mentre a Parigi-Bercy è stato abbastanza sfortunato al primo turno, nel quale ha perso contro l’australiano Alexei Popyrin (o meglio, con la sua versione attuale).

Ora rimane da capire se sarà da considerare chiusa o meno la stagione del capitolino. La ragione, ovviamente, risiede nella Coppa Davis, per la quale è chiaro candidato per il posto di numero 2 in singolare (il primo ce l’ha ovviamente Jannik Sinner). Un viaggio a Malaga sarebbe peraltro di non indifferente importanza, dato che pochi possono schierare un simile numero 2 indoor e con il servizio che Berrettini si ritrova. Un’arma che, unita al suo tennis, può far male a moltissimi.