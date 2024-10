Non solo tennis alle ATP Finals di Torino: Sinner allo show inaugurale con Mengoni e Madame

Jannik Sinner tornerà in scena alle ATP Finals, il torneo di fine stagione che si disputerà sul cemento di Torino dal 10 al 17 novembre. Il numero 1 del mondo sarà il capofila di questo evento a cui prenderanno parte gli otto migliori tennisti della stagione e punta ad arricchire il proprio palmares in un’annata agonistica dove ha già conquistato, tra le altre cose, due Slam (Australian Open e US Open) e tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai).

Il fuoriclasse altoatesino ha dovuto rinunciare al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus, ma l’obiettivo è quello di riprendersi prontamente ed essere protagonista nel capoluogo piemontese, dove lo scorso anno si spinse fino all’atto conclusivo perdendo contro il serbo Novak Djokovic. Il 23enne finirà nel girone con uno tra n. 3 e n.4, uno tra n.5 e n.6, uno tra n.7 e n.8 della Race, che prende in considerazione i risultati acquisiti nel corso del 2024.

Le ATP Finals non saranno soltanto un evento tennistico, ma ci sarà spazio anche per un po’ di spettacolo e per tante manifestazioni collaterali. Venerdì 8 settembre è previsto il Grand Opening Show, che inaugurerà ufficialmente le ATP Finals. Jannik Sinner sarà tra gli ospiti speciali dello spettacolo insieme a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, la coppia di doppio ammessa alle Finals. I tre azzurri affiancheranno tre artisti di grido della musica italiana, ovvero Blanco, Madame e Marco Mengoni, nella serata che sarà condotta da Alessandro Cattelan. Lo show è previsto alla Inalpi Arena: oltre due ore di intrattenimento e musica live.

Jannik Sinner farà il proprio esordio o domenica 10 novembre o lunedì 11 novembre, bisognerà attendere il sorteggio e la comunicazione del programma del round robin per sapere chi sarà il suo primo avversario di fronte al pubblico di casa. Ricordiamo che l’azzurro non gioca da sabato 19 ottobre, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del Six King Slam, torneo di esibizione che gli ha assicurato un assegno da 6 milioni di dollari (circa 5,52 milioni di euro).