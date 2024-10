Tennis, Jelena Djokovic: “La carriera di Novak è una favola e va avanti. Per me lui è il campione del popolo”

Dopo i ritiri di Roger Federer e Rafael Nadal, il mondo del tennis si sta già domandando quando anche Novak Djokovic terminerà la sua carriera, mettendo la parola fine ad un’epoca semplicemente straordinaria e probabilmente irripetibile. Un addio, però, quello del serbo che non sembra essere ancora così vicino, come ha raccontato sua moglie Jelena in un’intervista a “La Nacion”, dove si è soffermata sul futuro del marito e anche sulla fenomenale carriera avuta dal serbo, con l’ultima grande ed immensa gioia dell’oro olimpico.

Sul futuro di Djokovic, sua moglie si è espressa così: “Ci sono tanti tornei e la carriera di Novak va avanti. Adesso sta scegliendo i tornei dove andare. Non sono affari miei, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. Io lo sostengo, siamo molto orgogliosi di lui. Se possiamo aiutarlo a rimanere più a lungo nel circuito, lo faremo, tutti insieme, io per prima”.

Un 2024 difficile e diverso dagli anni precedenti, ma che ha visto Djokovic conquistare l’unico titolo che ancora gli mancava. La moglie Jelena ricorda quei momenti alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Ero sugli spalti a piangere di felicità, pensando a cosa sarebbe successo dopo. L’oro olimpico è stato un obiettivo molto difficile da raggiungere, ci è voluto molto tempo, ma so per certo che non si fermerà qui. Novak è un gigante per capacità mentali e spirituali, è un onore vivere con lui e aver avuto l’opportunità di ispirarsi a lui”.

Sulla carriera del marito: “Per me è stata una favola, non poteva immaginare tutto questo, era un sogno impossibile da realizzare, qualcosa che immaginava da bambino. La verità è che c’erano pochissime persone sulla sua strada per aiutarlo, ma lui è sempre stato un gigante mentale. Credo che abbia trovato uno scopo in questo, non era il numero materiale che cercava, ma qualcosa di più. Per questo è stato in grado di ottenere molto più di quanto si aspettasse”.

Jelena Djokovic racconta anche di come vede lei suoi marito: “Mi piace vederlo come un campione della gente comune, non dei ricchi. È un uomo comune che proviene da una famiglia molto semplice, laboriosa e sognatrice. Viaggiando per il mondo ho visto molte persone che si ispirano alla sua storia perché sono simili a lui. Il tennis è uno sport molto lussuoso, ma i fan di Novak sono persone normali con un lavoro normale. Quando cammina per strada nota che tutti lo fermano, e questo gli dà molta forza ed energia per andare avanti. Anche se ha ottenuto tutto, credo che la sua vittoria migliore sia quella di essere il campione del popolo”.