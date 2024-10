Taekwondo: Matteo De Angelis bronzo nella categoria +78 kg ai Mondiali Junior!

Arriva una splendida notizia da Chuncheon, città della Corea del Sud che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali Junior 2024 di taekwondo. Nella categoria +78 kg infatti Matteo De Angelis ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo, al termine di una seconda giornata davvero palpitante.

L’azzurro ha cominciato il suo cammino ai sedicesimi, battendo in modo netto lo svedese Rasmus Brading per 2-0 (10-0, 12-0). Agli ottavi è invece gli è toccata la sfida contro il kirghiso Abdylazym Abdurakhimov, vinta con non pochi patemi, considerato il risultato di 1-2 (1-6, 12-12, 0-12).

Ottimo poi il quarto di finale, dove De Angelis ha arginato Egor Shefatov, avversario sulla carta molto ostico dominato per 2-0 grazie a un primo round a senso unico (5-1) e un secondo decisamente più complicato (4-3).

Il sogno di Matteo si è poi fermato in semifinale, costretto all’abbandono forzato dopo che l’azzurro ha subito un calcio in faccia dal rivale Amirmohammad Aharafi che non gli ha permesso di proseguire. La gara è stata vinta proprio dall’iraniano, abile a imporsi contro l’australiano Aiden Stilley per 3-0. Bronzo inoltre anche per l’iberico Ivan Lysenko Serrano.

Nella categoria -45 kg out ai sedicesimi Nicolò Sevagian, sconfitto dal tedesco Nikolay Sporre per 1-2 in un segmento che ha regalato la medaglia d’oro all’uzbeko Dilmurojdon Marufjnov, trionfatore nel match contro Jorge Armando Rodriguez Cordero finito 2-0; bronzo poi per il sudcoreano Sang son Jana e per il canadese Zach Gill.

Rosa Bembi, impegnata nella -45 kg femminile, ha invece dovuto cedere il passo per 2-0 alla greca Melina Georgiu una volta arrivata ai sedicesimi. Vittoria infine per la sudcoreana Yumin Lee (0-2 su Jaycee Basset). Sul gradino più basso del podio anche la spagnola Violeta Diaz Arribas e la francese Oumaima Allassak.