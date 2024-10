Taekwondo: azzurri fuori ai sedicesimi nell’ultima giornata dei Mondiali Junior 2024

Finisce presto per i colori azzurri l’ultima giornata dei Campionati Mondiali Junior 2024 di taekwondo, rassegna andata in scena questa settimana in Corea del Sud, precisamente sul tatami di Chuncheon. I nostri ultimi tre combattenti Angelo Longobardi, Riccardo Giordano e Lucia Pezzola si sono infatti fermati a sedicesimi di finale. L’Italia saluta il Paese asiatico dunque con due medaglie di bronzo.

Nella categoria -59 kg, Angelo Lombardi ha disputato due incontri, superando ai trentaduesimi l’armeno Styopa Yeremyan per 1-2 (7-9, 6-1, 11-12) fermandosi poi al cospetto di Kantemir Bitsuev per 2-0 (14-1, 16-4). La gara è stata vinta invece dal padrone di casa Junho Sim che, in tre round, ha superato il turco Yusuf Badem (14-7, 1-10, 10-7). Bronzo poi per l’ucraino Samir Mirzoiev e per il giordano Mahmoud Bassammo Youssif.

Nella prova dedicata alla -55 kg femminile, la nostra Lucia Pezzola dopo una bella battaglia ha dovuto cedere il passo alla turca Mamune pur Goz per 2-1 (4-9, 12-9, 1-2). L’oro è andato invece alla marocchina Amina Dehhaoui, dominatrice della finale contro l’atleta neutrale Ahimat Ramazanova come certifica il risultato di 0-2 (1-5, 3-12). Da segnalare il terzo posto proprio di Goz e della croata Ema Bugarinovic.

In ultimo, Riccardo Giordano ha fermato subito la sua corsa nella -68 kg venendo bloccato da Ivan Dindziukevich per 1-2 (16-18, 17-16, 9-12). Oro per il neutrale Amir Vykov che, in finale, ha avuto la meglio per 0-2 (0-12, 2-14) sul sudcoreano Jun hyuk Lee. Sorridono inoltre anche il thailandese Krittayot Phrompatju e l’egiziano Omar Muhammad Fathy, entrambi con la medaglia di bronzo al collo.