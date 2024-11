Taekwondo: Mattia Molin argento agli Europei Under 21, bronzo per Bertagnin

Si concludono con altre due preziose medaglie i Campionati Europei U21 2024 di takewondo, rassegna andata in scena questa settimana a Sarajevo. Dopo lo splendido oro di Dennis Baretta e il bronzo di Ludovico Iurlaro, nella giornata odierna a brillare sono stati Mattia Molin ed Elisa Bertagnin, rispettivamente argento e bronzo nelle categorie +87 kg maschile e -46 kg femminile.

Ottimo il percorso dell’azzurro, abile a incasellare una serie di vittorie nette fronteggiando rivali dal calibro di Keri Kuecueksungur, Ivan Mediavilla e Aliaksei Tarchyla; il nostro combattente ha alzato bandiera bianca all’ultimo atto solo al cospetto dell’imbattibile Nikita Kriuchkov, cedendo il passo per 0-2 (3-8, 2-11) non riuscendo a contrastare l’alta intensità imposta dal russo.

Importante anche il cammino di Elisa Bertagnin, oggi capace di fronteggiare delle rivali d’esperienza come Olga Desylla e Ingrid Gab Busuioc. Malgrado un match nei quarti contro Evgeniia Puchkina affrontato nel migliore dei modi, l’azzurrina si è dovuta fermare al cospetto della turca Hayrunnisa Gurbyz, vincitrice per 2-0 (7-10, 7-12). Bello poi il cammino di Davide Lupo, bloccato ai quarti di finale al cospetto del turco Eren Odzemir, passato in semifinale dopo un incontro combattutissimo terminato 1-2 (7-17, 16-5, 7-7).

E’ terminata invece ai trentaduesimi la corsa di Valentina Traversi che, nella categoria -62 kg, si è dovuta arrendere al cospetto dell’ucraina Alisa Pavlenko per 0-2 (7-10, 0-13). Ai sedicesimi hanno salutato invece Matteo De Angelis (+87 kg), sconfitto dal teutonico Keri Kuecueksungur per 0-2 (0-12, 5-6) e Giulia Galiero, battuta da Alisa Angelova per 0-2 (11-22, 6-18).