Taekwondo, Lucrezia Maloberti esce di scena ai sedicesimi nei -49 kg ai Mondiali Junior

Si chiude senza soddisfazioni sul fronte italiano la quarta giornata dei Campionati Mondiali Junior 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento a Chuncheon (in Corea del Sud) fino a domenica 6 ottobre. L’unica azzurra in gara oggi è uscita di scena nelle prime fasi del tabellone a eliminazione diretta, perdendo la possibilità di salire sul podio nella rassegna iridata giovanile.

Stiamo parlando di Lucrezia Maloberti, eliminata ai sedicesimi di finale nei -49 kg dalla francese Mah Teninba Fofana al termine di un match equilibrato e perso per un’incollatura al terzo round (2-13, 14-5, 3-4 i parziali). In precedenza la nostra portacolori si era imposta abbastanza agevolmente al debutto sulla costaricana Tayra Burkulnd Guillen in due round (9-0, 8-0).

Finale al cardiopalma nella -49 kg femminile, con la filippina Tachiana Kezhia Mangin che ha avuto la meglio sulla sud coreana Hyang-gi Kim in tre riprese per 14-8, 3-4, 7-6. Più netto il risultato delle altre due finalissime del day-4: medaglia d’oro nella -48 kg maschile per l’iraniano Mehdi Razmian dopo il successo sullo spagnolo Jairo Agenjo Trigos (6-1, 12-2), mentre nella -44 kg ha trionfato la taiwanese Chieh-ling Wang battendo nell’ultimo atto la sud coreana Su-in Shin (6-0, 17-6).

Domani l’Italia andrà a caccia del podio con Luigi Fegatilli nei -78 kg e soprattutto con Angelo Mangione, campione del mondo juniores in carica dei -68 kg che si cimenterà a Chuncheon nei -73 kg.