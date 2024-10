Taekwondo, Angelo Mangione si aggiudica il bronzo nei -73 kg ai Mondiali Junior. Seconda medaglia per l’Italia

Buone notizie per i colori azzurri al termine della quinta giornata dei Campionati Mondiali Junior 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento a Chuncheon (in Corea del Sud) fino a domenica 6 ottobre. Angelo Mangione ha regalato infatti all’Italia la seconda medaglia della rassegna iridata giovanile (dopo il terzo posto di Matteo De Angelis nei pesi massimi), conquistando il bronzo nei -73 kg.

Il diciassettenne siciliano, capace di laurearsi campione del mondo juniores a Sofia 2022 nei -68 kg, si è reso protagonista di un torneo esaltante oggi collezionando quattro vittorie consecutive prima di fermarsi in semifinale a cospetto del padrone di casa sud coreano Jae Won Park dopo un combattimento abbastanza equilibrato (8-9, 3-6) e di alto livello.

In precedenza Mangione aveva battuto nell’ordine il kazako Askhat Butabayev (11-9, 9-4), l’ucraino Andrii Hryhorchuk (4-10, 12-5, 15-10), l’egiziano Ahmed Yasser Fathy Ibrahim (6-7, 15-15, 6-4) ed il croato Karlo Marjanovic (15-3, 14-1), garantendosi così un posto sul podio per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali Junior.

Niente da fare nei -78 kg per Luigi Fegatilli, eliminato agli ottavi dall’iraniano Amin Mohammad Ahmadvand (4-4, 5-10) dopo aver regolato al debutto il marocchino Adam El Amrani (2-0, 8-5). Day-5 trionfale per l’Iran, in trionfo tra le donne con Ghazal Houshmand nei -42 kg e con Hana Zarrinkamar Roudbari nei -68 kg. In campo maschile hanno conquistato il titolo il croato Oscar Kovacic nei -78 kg ed il coreano Jae Won Park nei -73 kg.