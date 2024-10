Taekwondo, Gaetano Cirivello si ferma ad un passo dal podio nei -55 kg ai Mondiali Junior

Va in archivio senza medaglie per l’Italia la terza giornata di gara dei Campionati Mondiali Junior 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento a Chuncheon (in Corea del Sud). I tre azzurri impegnati oggi non sono riusciti a raggiungere le semifinali nelle rispettive categorie di peso, restando quindi fuori dal podio nella rassegna iridata giovanile.

Gaetano Cirivello ha sfiorato l’obiettivo, fermandosi ai quarti di finale nei -55 kg dopo un cammino di alto profilo nelle eliminatorie. Il nostro portacolori ha battuto il turco Emre Talha Evin (15-21, 14-2, 14-0), il croato Marin Curkovic (12-2, 7-6) ed il cipriota Prodromos Angelos Hadjicosti (15-2, 15-3) per poi cedere il passo al russo Azat Besaev (6-0, 8-12, 5-6).

Out ai sedicesimi nei -63 kg Marina Pricolo, regolata dalla marocchina Ennams Fatima-Zahra (7-17, 5-18) dopo essersi imposta al debutto sulla canadese Avery Hutchings (0-7, 4-3, 10-6), mentre è uscito di scena al primo turno nei -51 kg Abderrahman Touiar perdendo in due round con l’iraniano Amirmohammad Nasirahmadi.

Per quanto riguarda la categoria maschile fino a 51 kg, è arrivato il trionfo del greco Aristeidis Nikolaos Psarros dopo la netta affermazione in finale (12-6, 12-0) sul moldavo Artiom Rosca. Successo in due round anche nella finale femminile dei -63 kg per la tunisina Masghouni Wafa (3-2, 7-3) sull’iraniana Saghar Moradi Sheikhlar, mentre tra gli uomini nei -55 kg l’Iran ha festeggiato la vittoria di Sina Mohtarami (14-12 al terzo round sul kazako Nurali Makhmut).