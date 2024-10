Tabellone WTA 1000 Wuhan 2024: Jasmine Paolini in Cina, ancora Mirra Andreeva nei dintorni

Svelato da poco il tabellone del secondo WTA 1000 dello swing asiatico, quello di Wuhan, nato nel 2014 non certo per caso, visto che si tratta della città natale di Na Li (o Li Na, a seconda delle tradizioni di scrittura), che però quel torneo non l’ha mai giocato perché si è ritirata dall’attività poco prima. Cresciuta tennisticamente nella città, invece, è Qinwen Zheng, che al momento è come fosse una leggenda in patria dopo l’oro olimpico.

Per il terzo 1000 consecutivo, la sorte mette Jasmine Paolini nello stesso spot di Mirra Andreeva: una situazione che inizia ad avere dei contorni non proprio simpatici, oltre che statisticamente a bassissima probabilità. Intanto, però, per l’azzurra, unica del nostro Paese direttamente in tabellone principale ci sarà il debutto potenzialmente con la cinese Yue Yuan, qualificata o lucky loser permettendo. L’ottavo è piuttosto duro, ed è quello di Qinwen Zheng, assetata senz’altro di rivincita dopo la semifinale persa a Pechino da Karolina Muchova.

Proprio la ceca regala una delle cose che vanno a metà tra la casualità e l’assurdità di questo tabellone: la semifinale pechinese che potrebbe ripetersi a livello di terzo turno a Wuhan. Si tratta anche di uno spot pieno di nomi di spicco, con il primo turno d’alta scuola Fernandez-Cristian. Altri match di spicco Mertens-Vekic, Haddad Maia-Keys, Samsonova-Linette e Badosa-Tomljanovic.

In questo torneo l’Italia non ha mai avuto particolare fortuna, se si eccettua il 2015 (epoca in cui era un Premier 5, corrispondente a una sorta di “quasi 1000” ai tempi) in cui Roberta Vinci sfiorò la vittoria e un acceso diverbio con Venus Williams in semifinale dopo aver giocato un torneo spaventoso (Kvitova e Pliskova infilate in fila). Fino al 2019 nessuna si è mai lontanamente avvicinata a quelle vette, poi lo stop per Covid-19.

TABELLONE WTA 1000 WUHAN 2024

Sabalenka [1]-Bye

Eala (PHI) [WC]-Siniakova (CZE)

Putintseva (KAZ)-Zhang (CHN)

Mertens (BEL)-Vekic (CRO) [15]

Haddad Maia (BRA) [9]-Keys (USA)

Bouzkova (CZE)-Kudermetova

Qualificata/Lucky Loser-Frech (POL)

Bye-Navarro (USA) [6]

Gauff (USA) [4]-Bye

Krueger (USA)-Tomova (BUL)

Anisimova (USA)-Qualificata/Lucky Loser

Avanesyan (ARM)-Kostyuk (UKR) [13]

Samosonova [11]-Linette (POL)

Qualificata/Lucky Loser-Boulter (GBR)

Qualificata/Lucky Loser-Begu (ROU)

Bye-Kasatkina [8]

Zheng (CHN) [5]-Bye

Qualificata/Lucky Loser-Cristian (ROU) [WC]

Muchova (CZE)-Qualificata/Lucky Loser

Fernandez (CAN)-Shnaider [12]

M. Andreeva [16]-Xiyu Wang (CHN) [WC]

Yastremska (UKR)-Qualificata/Lucky Loser

Yuan (CHN)-Qualificata/Lucky Loser

Bye-Paolini (ITA) [3]

Krejcikova (CZE) [7]-Bye

Parry (FRA)-Qualificata/Lucky Loser

Kenin (USA)-Alexandrova

Stearns (USA)-Kalinskaya [10]

Badosa (ESP) [14]-Tomljanovic (AUS)

Xinyu Wang (CHN)-Dolehide (USA)

Potapova-Volynets (USA) [WC]

Bye-Pegula (USA) [2]