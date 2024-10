Tabellone WTA Tokyo 2024: Elisabetta Cocciaretto unica azzurra al via, Zheng e Haddad Maia le prime teste di serie

Nelle prime ore del mattino italiano è stato composto il tabellone del WTA 500 di Tokyo, uno dei tornei forse più iconici del circuito WTA. Fino a poche stagioni fa si svolgeva come vero e proprio prologo dell’evento maschile, ma il Pan Pacific Open ha sempre avuto delle sue particolarità che lo hanno reso unico e piacevolmente frequentato dalle giocatrici. Sponsorizzato Toray da alcuni lustri, si è giocato al Tokyo Metropolitan Gymnasium dal 1973 al 2007 per poi spostarsi all’Ariake Coliseum, da dove si è mosso solo per i lavori necessari allo svolgimento delle Olimpiadi nipponiche.

C’è una sola italiana al via, Elisabetta Cocciaretto, che può dire di aver avuto fortuna solo fino a un certo punto. Se è vero che il nome dell’americana McCartney Kessler ai più è relativamente noto, va ricordato che la venticinquenne di Calhoun (Georgia) ha raggiunto quest’anno la finale a Cleveland, oltretutto vincendola contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Tra le due c’è un precedente risalente al WTA 125 di Charleston dello scorso marzo: l’italiana prima vinse ai quarti e poi portò a casa l’intero torneo.

Tabellone, questo, comandato dalla cinese Qinwen Zheng, che potrebbe trovare ai quarti la canadese Leylah Fernandez. E già solo questo è un campanello d’allarme importante, visto che la campionessa olimpica soffre tantissimo il gioco della ventiduenne di Montreal. Poi ci vince, questo sì, ma il discorso rimane. Dall’altra parte del tabellone diversi scontri potenzialmente d’attrazione, come Shnaider-Kenin, Badosa-Boulter e un potenziale secondo turno Andreescu-Haddad Maia.

Nel corso della storia di questo torneo, poche italiane sono andate molto avanti (anche perché per anni non l’hanno frequentato). Sono in particolare arrivate in semifinale Silvia Farina nel 2002 (perse da Martina Hingis), Francesca Schiavone nel 2010 (sconfitta da Elena Dementieva, tra le più forti a non aver mai vinto uno Slam) e, infine, Camila Giorgi nel 2018 (raccolse cinque giochi contro Naomi Osaka che aveva appena vinto gli US Open). Va detto che i risultati di Farina e Schiavone arrivarono quanto il torneo era al massimo splendore, prima Tier I e poi Premier 5.

TABELLONE WTA 500 TOKYO 2024

Zheng (CHN) [1]-Bye

Stojsavljevic (GBR) [WC]-Uchijima (JPN)

Gracheva (FRA)-Qualificata/Lucky Loser

Tomljanovic (AUS)-Fernandez (CAN) [8]

Kalinskaya [4]-Bye

Tomova (BUL)-Kudermetova

Qualificata/Lucky Loser-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Frech (POL) [7]

Shnaider [6]-Kenin (USA) [WC]

Hibino (JPN) [WC]-Qualificata/Lucky Loser

Cocciaretto (ITA)-Kessler (USA)

Bye-Kasatkina [3]

Badosa (ESP) [5]-Boulter (GBR)

Qualificata/Lucky Loser-Qualificata/Lucky Loser

Andreescu (CAN) [WC]-Xinyu Wang (CHN)

Bye-Haddad Maia (BRA) [2]