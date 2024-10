Sara Errani avanza nelle qualificazioni a Ningbo: Gao liquidata, a una vittoria dal tabellone principale

Sara Errani ha sconfitto la padrona di casa Xinyu Gao nel primo turno delle qualificazioni del WTA 500 di Ningbo, imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-1 e staccando così il biglietto per il match che metterà in palio l’accesso al tabellone principale dell’evento sul cemento cinese. Ora la Campionessa Olimpico di doppio se la dovrà vedere con un’altra beniamina del pubblico locale, ovvero Yaxin Ma, che ha avuto la meglio sulla connazionale Wei per 7-5, 0-6, 6-3. La 37enne partirà con i favori del pronostico, ma dovrà prestare la massima attenzione a un’avversaria che potrebbe esaltarsi di fronte al proprio pubblico.

Sara Errani è stata brava a mantenere i nervi saldi nel primo set: dopo aver concretizzato la prima palla break (2-0), ha restituito il favore nel terzo gioco, ma le parti si sono invertite tra settimo e ottavo game (4-4) e poi ha fatto la differenza cogliendo l’attimo sul secondo set-point avuto nel dodicesimo gioco. Nella seconda frazione ha strappato il servizio all’avversaria per ben tre volte (pur concedendo un break quando si trovava sul 4-0) e si è così meritata il passaggio del turno dopo un’ora e 36 minuti.

La numero 88 del mondo ha saputo liquidare la numero 170 del ranking WTA servendo il 77% di prime contro il 46% della rivale (61% di punti con la prima palla), salvando due palle break su 5 e concretizzandone sei su otto. Un solo ace nell’incontro firmato da Gao, 1-3 il conto dei doppi falli.