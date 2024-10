Tabellone ATP Vienna 2024: subito derby Sonego-Musetti, Darderi per l’ultimo ballo di Thiem

Prima volta dal 2019 senza Jannik Sinner per l’ATP 500 di Vienna. L’altoatesino, che ha sempre giocato questo torneo fin dall’anno in cui è emerso di prepotenza sul circuito, questa volta salta un giro dopo aver conquistato il titolo nel 2023. Dopo l’esibizione saudita Six Kings Slam per lui ci sarà la combinazione che va da Parigi-Bercy alle ATP Finals e alla Coppa Davis. La rappresentanza italiana, però, resta foltissima.

E anche per questo arriva quasi inevitabile un derby, e che derby: quello tra omonimi, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Sebbene a livello ufficiale non esistano precedenti, i più attenti ricorderanno che nel 2020 furono organizzati, in fase di rientro all’agonismo quando il Covid dilagava, i campionati italiani, ormai caduti in disuso da tre lustri. I due si incontrarono nei quarti di finale: qualche lampo del futuro Musetti lo mostrò, ma al tempo Sonego fece valere quella che era la sua maggior esperienza e vinse partita e poi torneo.

C’è anche un altro lato curioso, e cioè che Luciano Darderi potrebbe essere l’ultimo avversario di Dominic Thiem. L’austriaco, infatti, chiuderà proprio alla Wiener Stadthalle la propria carriera, in cui ha vinto gli US Open 2020 e ha lottato invano contro Rafael Nadal in due finali del Roland Garros. Il paradosso è che, anche con Thiem a fine carriera, i favori del pronostico sono proprio a favore del classe ’93, stante il fatto che Darderi non ha finora dimostrato sul veloce quanto è invece in grado di fare sul rosso.

In basso nel tabellone, per Matteo Berrettini c’è un qualificato e poi (forse) Frances Tiafoe, ma vale per l’americano quello che vale per quasi tutti, salvo forse un molto fortunato Zverev e Kecmanovic: qui di primi turni facili non ce ne sono. Anche per Flavio Cobolli il discorso è questo, benché lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina sia da mesi alla ricerca del recupero di un lampo che lo riporti a tempi senza dubbio migliori. E poi c’è il precedente di Washington, in cui il romano lo sconfisse dopo una partita durissima prima di involarsi fino in finale.

La storia del torneo, in chiave Italia, parla chiaro: gli ultimi tempi sono stati anche quelli più ricchi di emozioni, e non solo per la vittoria di Sinner nel 2023. Qui arrivarono in finale anche lo stesso Sonego nel 2020 (da lucky loser e con scalpo di Novak Djokovic quando era numero 1 del mondo, un 6-2 6-1 su cui s’è detto e scritto di tutto) e Gianluca Pozzi nel 1992. Altre semifinali: Corrado Barazzutti nel 1978, Davide Sanguinetti nel 2004, Andreas Seppi nel 2007, Matteo Berrettini nel 2019, ancora Sinner nel 2021.

TABELLONE ATP 500 VIENNA 2024

Zverev (GER) [1]-Schwaerzler (AUT) [WC]

Michelsen (USA)-Giron (USA)

Qualificato-Monfils (FRA)

Sonego (ITA)-Musetti (ITA) [6]

Dimitrov (BUL) [3]-Zhang (CHN)

Machac (CZE)-Marozsan (HUN)

Thiem (AUT) [WC]-Darderi (ITA)

Nishikori (JPN) [WC]-Draper (GBR) [7]

Tiafoe (USA) [5]-Norrie (GBR)

Qualificato-Berrettini (ITA)

Khachanov-Qualificato

Nakashima (USA)-Paul (USA) [4]

Popyrin (AUS) [8]-Qualificato

Kecmanovic (SRB)-Navone (ARG)

Cobolli (ITA)-Davidovich Fokina (ESP)

Struff (GER)-de Minaur (AUS) [2]