Superbike oggi, GP Spagna 2024: orari Superpole Race e gara-2, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 20 ottobre, si chiuderà il week end di Jerez de la Frontera (Spagna), ultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito andaluso, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia per l’appuntamento di chiusura della stagione. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00

Sabato in cui è arrivata l’ufficialità del titolo mondiale per Toprak Razgatlioglu. Il turco, a distanza di tre anni, ha conquistato la corona giungendo secondo in gara-1, alle spalle di Nicolò Bulega, che ha ottenuto il quinto successo nelle singole manche quest’anno. È bastato questo piazzamento a Toprak per fare la storia, garantendo il titolo mondiale piloti alla BMW per la prima volta nella sua storia.

E quindi sarà una giornata un po’ particolare quella in Spagna, con i piloti che si confronteranno essenzialmente per il piacere della competizione e con Bulega che vorrà magari chiudere nel migliore dei modi il suo anno da rookie, ricordando la Superpole conquistata ieri.

Il round domenicale di Superbike a Jerez de la Frontera (Spagna), ultimo round del Mondiale 2024, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

GP SPAGNA SUPERBIKE 2024 OGGI

Domenica 20 ottobre

11.00 Superbike, Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

14.00 Superbike, Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta Gara-2 e la differita della Superpole Race.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8

Domenica 20 ottobre

13.05 Superbike, Superpole Race – Differita tv in chiaro.

14.00 Superbike, Gara-2 – Diretta tv in chiaro.