Superbike, Razgatlioglu batte ancora Bulega in volata e fa tripletta a Portimao

Toprak Razgatlioglu completa l’opera e batte un agguerrito Nicolò Bulega anche in gara-2 a Portimao, firmando una splendida tripletta nel weekend del Gran Premio del Portogallo 2025, valido come secondo round stagionale del Mondiale Superbike. Il fenomeno turco della BMW ha sconfitto ancora in volata il ducatista italiano, come in gara-1 ed in Superpole Race, recuperando altri 5 punti preziosi nella classifica generale.

Il campione del mondo in carica si è riscattato dunque nel migliore dei modi dalla deludente tappa inaugurale di Phillip Island, facendo l’en plein sul circuito dell’Algarve e dimostrando di essere pienamente in corsa per il titolo iridato. Ancora un secondo posto al termine di un fine settimana comunque positivo per Bulega, che conserva la sua leadership nel Mondiale con un margine di 29 punti su Razgatlioglu.

L’emiliano del team factory Ducati non si è risparmiato nemmeno in gara-2, provando in tutti i modi a contrastare Toprak ma non riuscendo a contenere il suo forcing finale nella seconda metà di una corsa interrotta dopo 9 giri da una bandiera rossa (caduta di O’Halloran che ha danneggiato gli air fence all’esterno di curva 1). Diventano 60 nel frattempo i successi in Superbike del 28enne turco.

Podio completato in terza posizione dall’altra Ducati ufficiale del veterano spagnolo Alvaro Bautista, nella terra di nessuno in questa manche perché distante dal tandem di testa e con buon margine su tutti gli altri. Yamaha può sorridere per il quarto posto dell’azzurro Andrea Locatelli davanti alla BMW dell’olandese Michael Van der Mark e alla Ducati di Danilo Petrucci, costretto ad una gara tutta in rimonta dopo una prima partenza da incubo che l’ha relegato quasi in fondo al gruppo.

In top10 per i colori azzurri anche Axel Bassani 7° con la Bimota e Yari Montella 10° con la Ducati, mentre Andrea Iannone si è ritirato in seguito ad un ride through dopo non aver scontato due long lap penalty per la partenza anticipata di inizio gara.

CLASSIFICA GARA-2 GP PORTOGALLO 2025 SUPERBIKE

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR LEAD LEAD 1’40.036 1’39.614 320

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 0.195 +0.195 1’39.898 1’39.756 317

3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.512 +3.317 1’40.907 1’39.796 315

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.617 +3.105 1’41.379 1’40.177 312

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 7.478 +0.861 1’40.838 1’40.372 318

6 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 10.155 +2.677 1’41.163 1’40.214 318

7 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 10.250 +0.095 1’41.494 1’40.564 307

8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 11.731 +1.481 1’41.871 1’40.424 315

9 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 12.640 +0.909 1’41.358 1’40.540 310

10 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 13.268 +0.628 1’41.087 1’40.730 311

11 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 13.483 +0.215 1’41.143 1’40.532 306

12 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 17.077 +3.594 1’41.241 1’41.099 320

13 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 19.871 +2.794 1’42.119 1’41.204 308

14 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 22.128 +2.257 1’42.688 1’41.559 306

15 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 25.059 +2.931 1’43.379 1’41.122 310

16 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 54.491 +29.432 1’45.073 1’44.465 299

17 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R > 1′ +24.427 1’43.455 1’41.820 305

OUT 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’40.544 304 309

OUT 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’41.314 314

OUT 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 197 197