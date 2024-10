Superbike oggi, GP Portogallo 2024: orari prove libere, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 11 ottobre, prima giornata del week end di Estoril, penultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito portoghese i centauri della massima categoria delle derivate dalla serie su due-ruote andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti a un week end particolarmente intenso come sempre.

Si riparte dopo quanto è accaduto ad Aragon. Il ritorno alle gare in Spagna di Toprak Razgatlioglu ha visto il turco, in sella alla BMW, ampliare il proprio vantaggio in classifica generale nei confronti dell’immediato inseguitore, Nicolò Bulega (Ducati). Il centauro emiliano si era presentato alla vigilia del round iberico con 13 lunghezze di ritardo da Toprak, mentre ora i punti sono ben 39 di distacco.

Bulega può restare in corsa per il titolo a patto di guadagnare punti su Razgatlioglu, oppure non perdendone più di 23. Tutto sarebbe rimandato quindi al round finale di Jerez de la Frontera (Spagna). Da capire, quindi, quale sarà l’andamento di questo fine-settimana in relazione anche agli altri piloti che vorranno inserirsi nella lotta per il successo di questo appuntamento.

La prima giornata del week end del Mondiale di Superbike a Estoril (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2024 OGGI

Venerdì 11 ottobre (orari italiani)

Ore 11.20 Superbike, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.00 Superbike, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it non coprirà le prove libere odierne.

